Sonderfahrten zum Markt in Rodenkirchen

Wesermarsch Die Verkehrsbetriebe Wesermarsch bieten an diesen Samstag Sonderfahrten zum Rodenkircher Markt und wieder zurück an. Die Markttickets von Nordenham kosten für Erwachsene 8 Euro (Hin- und Rückfahrt) und 5 Euro (Einzelfahrt) sowie für Kinder 4 Euro (Hin- und Rückfahrt) und 2,50 Euro (Einzelfahrt).

Die Busse steuern die Haltestellen Bahnhof, Friedeburg, Ellwürden-Siedlung und Esenshamm an. Bei Bedarf geht die Rückfahrt bis nach Blexen. Die erste Abfahrt am Nordenhamer Bahnhof in Richtung Rodenkirchen ist um 16 Uhr, der letzte Bus startet dort um 23 Uhr. In Richtung Nordenham starten die Busse am Berliner Platz. Erste Abfahrt ist um 16.20 Uhr, die letzte um 3.30 Uhr.

Auch von Butjadingen fährt ein Bus in Richtung Rodenkirchen. Die Tickets kosten für Erwachsene 12 Euro (Hin- und Rückfahrt) und 8 Euro (Einzelfahrt) sowie für Kinder 6 Euro (Hin- und Rückfahrt) und 4 Euro (Einzelfahrt). Die Busse steuern die Eckwarden (Ort), Tossens (Café Berlin), Ruhwarden, Langwarden (Ort), Fedderwardersiel (Ort), Burhave (Rathaus), Stollhamm (Kirche), Norderseefeld (Schwarting) und Seefeld (Außendeich) an. Abfahrt in Eckwarden ist um 19 und 20.30 Uhr, Abfahrt in Rodenkirchen um 0 und um 2 Uhr.

Fahrpläne unter www.vbw-wesermarsch.de