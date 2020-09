Spuk Dauert Vier Minuten: 7000 Haushalte in der Wesermarsch ohne Strom

Wesermarsch Viele Stromkunden in der nördlichen Wesermarsch dürften sich am Dienstag gewundert haben, dass einige Uhren nicht mehr die richtige Zeit anzeigten. Grund dafür war ein Stromausfall, der sich am frühen Morgen ereignete. Wie der Netzbetreiber Avacon auf Nachfrage mitteilt, war die Stromversorgung für vier Minuten von 5.02 bis 5.06 Uhr unterbrochen. Avacon ist der dem Energieversorger EWE vorgeschaltete Netzbetreiber. Nach Angaben des Unternehmens hat eine Störung bei einem Großkunden den Stromausfall ausgelöst. Betroffen waren nach Angaben der EWE-Netz-Pressestelle rund 7000 Haushalte in Nordenham, Butjadingen, Stadland und Jade.