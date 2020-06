Todesfall In Nordenhamer: 49-Jährige infolge einer Corona-Infektion verstorben

Wesermarsch Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch am Freitag mitgeteilt hat, ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Wesermarsch eingetreten. Dabei handelt es sich um eine 49-jährige Nordenhamerin mit schweren Vorerkrankungen. Sie war positiv auf das Coronavirus getestet worden und stationär in einem Krankenhaus in der Region behandelt worden.

Derzeit gibt es somit noch sechs bestätigte Erkrankungen. Von den bisher insgesamt 71 bestätigten Fällen sind bereits 63 Personen wieder genesen, eine weitere Person ist verstorben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen