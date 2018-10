Wesermarsch Wenn es um Verkehrsverstöße geht, hat Polizeikommissar Helge Busemann schon einiges erlebt. Aber als er jetzt mit einem Kollegen im zivilen Streifenwagen auf der B 212 zwischen Rodenkirchen und Sürwürden unterwegs war, traute er seinen Augen nicht. Plötzlich näherte sich von hinten ein Motorradfahrer. Er nutzte die Überholspur des Gegenverkehrs, um an der Streife vorbeizuziehen, anschließend überholte er eine Schlange von fünf weiteren Fahrzeugen. Die Polizisten verfolgten den Motorradfahrer und hielten ihn an. Seine erste Aussage war, dass er es eilig gehabt habe.

Riskantes Überholen

Riskante Überholmanöver gehören zu den häufigsten Unfallursachen auf den Bundesstraßen, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Nordenham liegen. Aus diesem Grund haben die Ordnungshüter bei ihrer jüngsten über zwei Wochen angelegten Verkehrsüberwachungsaktion ganz besonders darauf geachtet. Aber auch auf Raser hatten sie es abgesehen und auf Autofahrer, die Stoppschilder ignorieren oder auf der Kraftfahrstraße wenden. Vom 15 bis zum 28. Oktober hat die Polizei die B 212 zwischen Nordenham und Golzwarden sowie die B 437 zwischen Wesertunnel und Diekmannshausen ins Visier genommen. Das Ergebnis ist aus Sicht von Matthias Ahlers, dem Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, ernüchternd. Insgesamt 473 Verstöße stellten die Beamten in den zwei Wochen fest. Dabei stand dem Nordenhamer Kommissariat im Vergleich zu den vergangenen Jahren weniger Personal zur Verfügung. Matthias Ahlers geht davon aus, dass die Zahl der festgestellten Verstöße bei gleichem Personaleinsatz wie in den vergangenen Jahren deutlich höher ausgefallen wäre.

Besonders häufig stellen die Beamten Fehlverhalten an Stoppschildern fest. Während der zweiwöchigen Aktion verwarnte die Polizei deswegen 223 Autofahrer. Für die Überwachung hatten sie sich gezielt an den Unfallhäufungsstellen B 437/Außendeicher Straße, B 212/Atenser Allee und B 212/Burhaver Straße postiert.

Sechs Fahrverbote

Darüber hinaus stellte die Polizei 151 Tempo-Verstöße fest, darunter 117 im Bußgeldbereich, der bei 60 Euro beginnt und mit Punkten in der Verkehrssünderkartei bestraft wird. In 6 Fällen wurde ein Fahrverbot verhängt. Den traurigen Rekord stellte ein 19-Jähriger aus Friesland auf, der auf der B 437 bei Schweierfeld mit 158 Stundenkilometern unterwegs war. In diesem Zusammenhang weist Matthias Ahlers darauf hin, dass Lastwagen über 7,5 Tonnen ein großes Problem sind. Für sie gilt auf der Bundesstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern, die allzu oft nicht eingehalten wird, wodurch das Überholen erschwert wird.

Insgesamt 42 unerlaubte Überholmanöver sind in der Polizeistatistik aufgeführt, davon 37 im Bußgeldbereich. In diesen Bereich kommen Verkehrsteilnehmer zum Beispiel dann, wenn sie eine Sperrfläche befahren.

Die Notwendigkeit der Verkehrsüberwachung auf den Bundesstraßen begründet die Polizei mit der Unfallstatistik. Wie Pressesprecher Henning Scheer mitteilt, gab es 2017 im Zuständigkeitsbereich der Nordenhamer Polizei 103 Verkehrsunfälle auf der B 212 und 50 auf der B 437. Auf der B 212 kamen 2 Menschen ums Leben, es gab 3 Schwer- und 12 Leichtverletzte. Auf der B 437 gab es 4 Schwer- und 15 Leichtverletzte. Die Unfälle ereigneten sich fast ausschließlich an Einmündungen und in Kreuzungsbereichen. Nach den Worten von Matthias Ahlers wird die Nordenhamer Polizei auch weiterhin auf größere Überwachungsaktionen setzen in der Hoffnung, zumindest bei den Verkehrsteilnehmern einen Erziehungseffekt zu erzielen, die bei einem Verstoß erwischt werden.