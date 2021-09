Zeugen gesucht: Auto treibt ohne Insassen in Braker Sieltief – Polizei rätselt

Brake Ein mysteriöser Fall beschäftigt zurzeit die Polizei in Brake: Im Braker Sieltief trieb am Freitagabend ein Auto mit eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung. Aufmerksame Passanten meldeten dies gegen 20 Uhr der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen im Fahrzeug befanden, teilt die Polizei mit. Beamte des Polizeikommissariats aus Brake schwammen kurzerhand zu dem BMW, konnten bei einsetzender Dunkelheit den gefluteten Fahrzeuginnenraum allerdings nicht vollständig einsehen.

Der BMW wurde mit Hilfe eines Krans sowie unter dem Einsatz von Tauchern der DLRG und der freiwilligen Feuerwehr Brake aus dem Wasser geborgen. Personen befanden sich nicht in dem Auto.Wie genau das Fahrzeug in das Braker Sieltief gelangte, ist noch unklar.Für die Zeit der Bergung musste der Dungendeichsweg sowie der Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße in Brake voll gesperrt werden.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten