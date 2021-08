NWZ-Talk mit Landratskandidaten um 20 Uhr live: Wer wird neuer Landrat in der Wesermarsch?

Brake /Oldenburg Wer wird neuer Landrat in der Wesermarsch? Wer tritt die Nachfolge von Thomas Brückmann an? Das bestimmen die Bürgerinnen und Bürger am 12. September. Zur Auswahl stehen die Kandidaten Harm Ellinghusen (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Frank Ahlhorn (Kandidat der SPD) sowie der von der CDU unterstützte Einzelbewerber Stephan Siefken.

Bevor es aber an die Wahlurne geht, haben die drei Bewerber bei der NWZ-Podiumsdiskussion noch einmal die Gelegenheit, sich und ihr Programm vorzustellen. Der Talk findet heute um 20 Uhr statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es – anders als bei bisherigen Podiumsdiskussionen – kein Publikum vor Ort geben. So soll sichergestellt werden, dass der Kandidaten-Talk in jedem Fall stattfinden kann.

Stattdessen wird die Gesprächsrunde live aus dem Medienhaus der NWZ in Oldenburg ins Internet übertragen. Zu sehen ist der Livestream auf dieser Seite, Facebook-Seite der NWZ und auf dem Youtube-Kanal der Nordwest-Zeitung. Falls Sie keine Möglichkeit haben, sich den Livestream am Freitagabend anzusehen, können sie die Diskussion auch zu einem späteren Zeitpunkt abrufen.

Spannung und interessante Gespräche mit dem stellvertretenden Wesermarsch-Redaktionsleiter Ulrich Schlüter sind jedenfalls garantiert. Es geht um Klimaschutz und Bildung, um Wirtschaft und Verkehr. Und natürlich haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeit, ihre Fragen an die drei Kandidaten zu stellen. Ihre Fragen können Sie im Vorfeld der Diskussion an red.brake@nwzmedien.de schicken oder während des Talks in die Kommentare schreiben.

Der neue Landrat, die Kreisverwaltung, der Kreistag und vor allem die Bürger des Landkreises stehen in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Mit welchen konkreten Maßnahmen sollte der Landkreis den zu erwartenden Folgen des Klimawandels entgegenwirken? Ist dafür beispielsweise eine zusätzliche Ausstattung des Katastrophenschutzes nötig? Die Kandidaten werden diese und weitere Fragen beantworten.