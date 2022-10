Plattdeutsch in Brake: Neues Album des Liedermachers Helmut Debus

Brake Ein grauer Herbsttag an der Weser. Der Wind bläst den Nieselregen ins Gesicht. Doch ein frischer neuer Sound mit warmen und rauen Klängen verströmt etwas Intensives, das Gefühl von Ruhe. Die Musik auf „Angst legg di slapen“ ist gleichsam ein Damm gegen die Beschwernisse unserer Zeit, voller Hingabe und Leidenschaft, so intensiv und selbstbewusst.

Erstes Album 1976

Helmut Debus schreibt seit mehr als fünfzig Jahren Lieder. 1976 erschien die erste Langspielplatte „Wo ik herkam“. Seitdem sind 19 weitere Alben erschienen. „Angst legg di slapen“ mit acht Liedern ist sein 21. Studioalbum, das jetzt am 4. November veröffentlicht wird. Helmut Debus sagt dazu: „Dies ist ohne Übertreibung mein bestes Album bisher – vielleicht sogar die Platte meines Lebens.“

Lieder in der Muttersprache

Der Liedermacher wurde am 3. Mai 1949 geboren, aufgewachsen ist er in Brake. An der Unterweser, mit Blick auf den Strom, hat er seiner Heimat so wunderschöne Lieder vermacht wie „Namiddag an’n Stroom“ und „Dit Land höört us all“. Er schreibt und singt seine Texte ausschließlich in seiner Muttersprache Niederdeutsch. Zusammen mit Peter Seifert, der das Album aufgenommen, gemischt und koproduziert hat, ist Produzent Martin Gallop wesentlich für den neuen Sound von Helmut Debus verantwortlich. Der seit vielen Jahren in Deutschland lebende Kanadier, der durch seine Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg und Till Brönner bekannt ist, hat alle Arrangements gemacht und auch Akustikgitarre und Keyboards gespielt.

Viele Wegbegleiter

Neben Helmut Debus’ langjährigen musikalischen Wegbegleitern Michael Jungblut (E-Gitarre) und Iko Andrae (Bass), spielen auf „Angst legg di slapen“ Steve O’Connor (Orgel, E-Piano) und Tommy Baldu (Schlagzeug). Einen kleinen Part singt Ibadet Ramadani.

Die neue CD von Helmut Debus trägt den Titel "Angst legg di slapen". BILD: Ulrich Schlüter
Lieder: Wo dat Woort Gesang ist, Maand över Manhatten, Angst legg die slapen, Doon un Laten, Midden in't noweer, Steern up hoge See, Fiore de verità, De Nacht hett söben Oogen

Ins Licht gerückte Melancholie: Die acht Lieder fließen dahin wie ein ruhiger Fluss, getragen von Helmut Debus’ seelentiefem Gesang. Mundart sei für ihn so, wie wenn man das Gitarrenkabel in den Verstärker steckt. Sie sei dann nicht mehr nur akustisch – sondern verstärkt, heißt es. Draußen kann es demnach noch so grau und unwirtlich sein, dieses Album hilft, besser durch diese wirre und beunruhigende Zeit zu kommen.