Brake: So schön ist der Spätsommer an der Unterweser

Leere Strände, blauer Himmel, spiegelglattes Wasser: So schön kann der Spätsommer an der Unterweser sein – wie hier am Schlengenpadd in Brake. Stromabwärts fotografiert sind die Braker Silos, die nur wenige hundert Meter entfernt sind, im Sonnenlicht gut auszumachen. Nach den Prognosen der Meteorologen soll das sonnige Wetter zumindest die kommenden Tage noch weiter anhalten. BILD: