Clowns und Indianer

Während in den rheinischen Karnevalshochburgen die Jecken ihre Zepter schwingen, frönen auch die Narren in der Wesermarsch der fünften Jahreszeit. Im Moorriemer Reitclub wurde laut Nadine Wurz Fasching gefeiert. Sowohl die Kinder der Führzügel-Reitgruppe als auch die Voltigierkinder stiegen mit ihren bunten Kostümen aufs Pferd und bewiesen, dass sich nicht nur Cowboys und Indianer auf dem Rücken der Pferde wohl fühlen, sondern auch Piraten, Kühe, Hexen und Hippies. Mit selbst gebackenen Kuchen und Muffins fand das Fest in gemütlicher Runde im Reiterstübchen seinen Abschluss

