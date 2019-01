Einen Versuch ist es wert

Alle Wege führen nach Rom. Und es gibt viele Möglichkeiten, um an ein Ziel zu gelangen. Doch der Königsweg, nämlich die vom Aussterben bedrohten Innenstädte wiederzubeleben, ist noch nicht beschritten worden. Jedenfalls in Brake noch nicht.

Seit Jahren wird sich zwar darum bemüht, die Braker Innenstadt wieder zu einem lebendigen Mittelpunkt zu entwickeln. Aber der Leerstand bei Geschäften nimmt zu. An gut gemeinten Vorschlägen hat es nicht gemangelt, sie blieben jedoch fruchtlos.

Mit der Idee, einen Stadtentwicklungsfonds einzurichten, wird die Diskussion neu angefacht. Dieser Fonds könnte Interessierten als Anreiz dienen, Projekte in Brake zu realisieren. Es ist den Versuch wert. Wenngleich die Zeit drängt, ist der Vorschlag in Ruhe zu bedenken. Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut.

