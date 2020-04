Erster Todesfall

In der Wesermarsch gibt es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Eine 61-jährige Frau, die an Vorerkrankungen litt und in in einem Krankenhaus behandelt wurde, ist am Dienstag verstorben. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, liegen 48 bestätigte Coronafälle in der Wesermarsch vor. Von den Erkrankten sind 27 Patienten bereits wieder genesen, drei werden stationär behandelt, die übrigen ambulant in häuslicher Quarantäne.Grafik:

