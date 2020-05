Es kann auch wieder Fisch sein

Bei „Neptun“ am Braker Binnenhafen kommt wieder gebratener Fisch auf den Tisch: In Niedersachsen dürfen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten nun öffnen – so auch die Neptun-Fischvermarktung. Die Kunden müssen jedoch ihren Namen und ihre Telefonnummer hinterlassen, damit im Fall der Fälle mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden können. „Wir notieren auch die Ankunftszeit der Gäste und wann sie das Restaurant verlassen haben“, sagte am Montag Mitarbeiterin Anja Sattler auf NWZ-Nachfrage. BILD: