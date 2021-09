Evakuierung im Stadtteil Friedrich-August-Hütte: Bauarbeiter finden Handgranate in Nordenham

Friedrich-August-Hütte Auf einer Baustelle am Danziger Platz im Nordenhamer Stadtteil Friedrich-August-Hütte haben Arbeiter beim Ausschachten am Dienstagvormittag eine Handgranate gefunden. Zur Entschärfung der Waffe ist eine kontrollierte Sprengung geplant, die im Laufe des Nachmittags erfolgen soll. Um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen, haben die Stadt Nordenham und die Polizei eine Evakuierung veranlasst. Davon sind die Bewohner im Umkreis von etwa 300 Metern am Danziger Platz, an der Breslauer Straße, an der Königsberger Straße, an der Elbinger Straße, an der Görlitzer Straße an der Glogauer Straße und an der Liegnitzer Straße betroffen. Bis 14 Uhr sollen die Häuser in diesem Bereich geräumt sein. Notunterkünfte bietet die Stadt Nordenham in der Grundschule Friedrich-August-Hütte an. Am Abend sollen die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Für Fragen ist die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 04731/840 zu erreichen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Corona-Update-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

kurz vor acht - Der Tag kompakt Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten