Der Schaden des Großbrandes in Jaderberg, bei dem ein Möbelhaus an der Vareler Straße am Dienstag in Flammen aufgegangen ist, ist noch größer als zuvor angenommen. Auf Anfrage der NWZ teilte die Polizei am Mittwoch mit, dass es sich um einen Millionenschaden im einstelligen Bereich handele. Unterdessen laufen die Ermittlungen zur Brandursache nach Angaben der Polizei auf vollen Touren.

