Kabarett im Fischerhaus

„Das Deutsche reicht“, findet Kabarettist Thomas Reis, der am Montag, 11. November, zum ersten Mal im Fischerhaus an der Mitteldeichstraße 34 in Brake auftreten wird. Beginn ist um 20 Uhr. Die Weltpolitik im Spannungsfeld zwischen Wahn und Witz, Fake You und Fuck You, Fliegensterben und Krächz-Populismus: Thomas Reis ist der Ansicht: Der Kabarettist sieht die Renaissance der Zäune, Bretter, Bretter, Bretter und hinter tausend Stäben keine Welt. Der Globus in den feisten Griffeln nationaler Klammeraffen. Wie blau kann der blaue Planet noch werden? Nationale Klammeraffen, patriarchalische Flintenweiber und die panische Flucht ins Nationale sind nur einige seiner Themen. Für den Kabarettabend gibt es noch einige Restkarten im Reisebüro Wege an der Bahnhofstraße 17 in Brake, Telefon 04401/4077. ArchivBILD: