Kampf dem „Plötzlichen Herztod“

Wie hilft man bei einem Herzstillstand richtig? Wie werden Patienten versorgt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gaben am Mittwochnachmittag zahlreiche Experten in der Aula des früheren Gymnasiums. Einige Dutzend Interessierte informierten sich. Orientierung zum Thema „Plötzlicher Herztod“ gab es vom ehemaligen Chefarzt der Kardiologie am St. Bernhard-Hospital Jörn Glock (vorne, von links), Assistenzarzt Dr. Julian Henderson, HNO-Arzt Dr. Andreas Möller, Oberarzt Georgios Sinos, Kardiologie-Chefarzt Dr. Andreas Reents und Internist Ulrich Hempel sowie von (hinten) Vertreter von Rettungsdienst Wesermarsch, Schlafapnoe-Selbsthilfegruppe und Deutscher Herzstiftung. Und während der Pause hatten die Besucher Gelegenheit, das Erfahrene in persönlichen Gesprächen mit den Experten zu vertiefen. BILD: