Kreuzung wieder freigegeben

Freie Fahrt heißt es seit Donnerstag auf einem weiteren Teilstück der Weserstraße in Brake. Der Kreuzungsbereich der Straßen Am Sieltief/Am Stadion wurde für den Straßenverkehr freigegeben, die beiden Behelfszufahrten über das Barghorn-Firmengelände sowie zu Lidl wurden aufgehoben. In gut 14 Tagen, so das Wetter mitspielt, soll die komplette Weserstraße zu befahren sein. Dann können die Geschäfte im Famila-Center von der B 212 her angefahren werden. Auch die Lastwagen hätten dann wieder über die Weserstraße freie Fahrt zum Hafen. BILD: