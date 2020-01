Abbehausen Für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist es „ein echter Krämerladen des 19. Jahrhunderts wie aus dem Bilderbuch“: das historische Kaufhaus an der Butjadinger Straße 101 im Nordenhamer Stadtteil Abbehausen. Der 1897 erbaute zweigeschossige helle Putzbau mit schiefergedeckten Satteldach gilt jedoch nicht nur wegen seines vollständig erhalten gebliebenen Kaufhaus-Inventars aus der Mitte des 19. Jahrhunderts als einzigartig im Oldenburger Land.

Hier wird auch heute noch ein Geschäft geführt: Im Erdgeschoss werden Haushaltswaren, Wolle und Bastelartikel verkauft. Diesen Laden betreibt seit zehn Jahren im Nebenberuf die Steuerfachangestellte Susanne Schiller – und sie will weitermachen.

• Der Laden ist geöffnet freitags von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.

• Mit zwei Aktionstagen feiert Susanne Schiller das zehnjährige Bestehen: am Freitag, 24. Januar, und Sonnabend, 25. Januar. Am Sonnabend gibt es zudem von 10 bis 17 Uhr einen Koffermarkt.

Bis zu seinem Tod im Alter von 71 Jahren im Februar 2009 war Elmer Freese in vierter Generation Inhaber des Kaufhauses. Er hatte noch rund 3000 Artikel des täglichen Bedarfs zum Verkauf vorgehalten.

Das Erbe hat seine einzige Tochter Tanja Schiller angetreten. Sie hat die Museumsräume an den Museums-Förderverein verpachtet. Während der Aufräumarbeiten im Laden nach dem Tod von Elmer Freese kamen Tanja Schiller und ihre Schwägerin Susanne Schiller auf die Idee, die etwa 150 Quadratmeter Ladenfläche der insgesamt etwa 1500 Quadratmeter Kaufhausräume wieder als Geschäft zu eröffnen. Susanne Schiller pachtete den Raum.

Sie hat das nicht bereut: „Ich habe das Sortiment über die letzten Jahre erweitert, so dass ein zufriedenstellendes Niveau erreicht ist.“

Susanne Schiller bietet diverse Sockengarne, fertig Gestricktes und Wolle von fünf verschiedenen Lieferanten an. Da es im Stadtgebiet kein Wollgeschäft gibt, hat sie damit eine Marktlücke gefüllt. Ähnliches gilt seit der Aufgabe des Bastelladens in Nordenham vor sieben Jahren. Susanne Schiller hat dieses Sortiment aufgenommen.

„Stricken liegt auch in Nordenham weiter total im Trend“ sagt sie und bietet in ihrem Laden in diesem Jahr vier Volkshochschulkurse an.

Herumgesprochen hat sich ebenso, dass es bei ihr Utensilien für traditionelle Tischkronen für Hochzeiten und Jubiläen gibt – ebenso fertige Tischkronen. Auch die Nachfrage nach Haushaltswaren vom Kochtopf über Besen und Bürsten bis hin zum Geschirr ist ungebrochen. Im Frühjahr sind Einkoch-Utensilien begehrt. Neu hinzu gekommen sind Repliken historischer Werbeschilder.

An der hinteren Tür im Laden beginnt der Museumsteil des historischen Kaufhauses. Das Museum ist von April bis Oktober an „Offenen Sonntagen“ sowie auf Anfrage zugänglich.

Susanne Schiller engagiert sich auch ehrenamtlich. Im Frühjahr vergangenen Jahres ist sie zur Vorsitzenden des etwa 160 Mitglieder zählenden Museums-Fördervereins gewählt worden, der im nächsten Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Zehn Jahre nach Eröffnung des Ladengeschäfts im Erdgeschoss des historischen Kaufhauses zieht Susanne Schiller Zwischenbilanz: „Es hat sich gelohnt. Das Angebot ist eine Bereicherung für das Doppeldorf Abbehausen/Ellwürden. Es ist auch ganz wichtig für die Bewahrung des historischen Erbes, zumal der Laden den Besuchern einen Vorgeschmack auf den musealen Teil des Hauses gibt.“ Sie fügt hinzu: „Der Laden ist ebenfalls für mich wichtig als zweites berufliches Standbein.“

Wie lange will die heute 45 Jahre alte Mutter zweier erwachsener Söhne dieses Geschäft noch weiterführen? „Nach heutigem Stand die nächsten 20 Jahre bis zur Rente. Mir bereitet die Arbeit viel Freude. Damit habe ich mein Hobby zu einem Teil meines Berufes gemacht.“