Gutes Essen und Sketche

Abbehausen Der Bürgerverein Ellwürden veranstaltet seinen alljährlichen Theater- und Labskausabend am Freitag, 18. Oktober, ab 20 Uhr im Saal der Gaststätte Dorfkrug in Abbehausen. Die Gäste bekommen gutes Essen und plattdeutsche Sketche geboten, die von der Theatergruppe des Bürgervereins aufgeführt werden. Ein weiterer Programmpunkt ist die Ehrung treuer Vereinsmitglieder. Für den Theater- und Labskausabend hat jetzt der Kartenvorverkauf begonnen. Die Eintrittskarten zum Preis von 12,50 Euro sind in der Ellwürder Filiale der Oldenburgischen Landesbank und bei der Raiffeisenbank in Abbehausen erhältlich. Der Vorverkauf endet am Donnerstag, 17. Oktober. Wer das Seemannsgericht Labskaus nicht mag, kann wahlweise Gulasch bestellen.