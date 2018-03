Abbehausen Da kommt was auf Abbehausen zu: Am Himmelfahrtswochenende ist das Dorf wieder fest in bayerischer Hand. Die Bajuwaren bringen einen frisch herausgeputzten Riesenmaibaum mit, der die stolze Länge von 50 Metern aufweist. Das Aufstellen dieses Mammut-Stangerls in Weiß-Blau ist mit einer dreitägigen Party verbunden. Für das Spektakel hat der Abbehauser Gastronom Udo Venema einen Programm-Mix aus bayerischer Tradition und norddeutscher Küstenkultur vorbereitet. Hinzu kommt ein großer Fetenspaß mit Disco und Schlager-Show im Festzelt.

Die Bayern-Tage haben schon eine gewisse Tradition in Abbehausen. Denn es ist nun bereits das siebte Mal, dass der Gastronom Udo Venema vor seinem Landhotel Butjadinger Tor einen XXL-Maibaum im bajuwarischen Zunftdesign in Position bringen lässt. Nach der 1985 zelebrierten Premiere folgten in Abständen von vier bis sechs Jahren die weiteren Gaudi-Veranstaltungen. So haben sich die Riesenmaibäume, die kilometerweit zu sehen sind, zu Abbehauser Wahrzeichen entwickelt.

Für die meisten Bewohner und Besucher des Dorfes ist Abbehausen ohne Bayern-Stangerl kaum noch vorstellbar. Das sieht Udo Venema natürlich genauso. Und daraus zieht er auch seine Motivation, trotz der beträchtlicher Kosten und des enormen Aufwands die Tradition fortzusetzen. „Es wäre doch schade, wenn das Abbehauser Markenzeichen nicht mehr da wäre“, sagt er.

Das jetzige Exemplar, das mit einer Länge von 58 Metern übrigens der Rekordhalter unter den Abbehauser Maibäumen ist, steht seit 2013 vor dem Butjadinger Tor. Im vergangenen Jahr hat sich Udo Venema nach einem Nachfolgemodell umgesehen und ist dabei in Klein Amerika fündig geworden. Dabei handelt es sich um ein Forstgebiet bei Lautenbach im Schwarzwald. Dort wachsen die Douglasien – wie in Amerika – außergewöhnlich hoch in den Himmel. Die Wahl fiel auf ein Prachtstück mit einer ursprünglichen Länge von 61 Metern und einem Gewicht von 15 Tonnen. Diesen Baum brachten Forstexperten im Oktober zu Fall und bereiteten ihn für den Weitertransport mit einem Spezialauflieger vor.

Am 23. Oktober traf der mächtige Stamm auf dem Gut Engelmannsberg bei Pfaffenhofen ein. Und damit begann bei dem Abbehauser Maibaum-Projekt der bayerische Part. Auf dem Gut Engelmannsberg schälten Fachleute die Rinde ab und verbrachten den Rohling zum Trocknen in ein Lager. Die Feuchtigkeit muss raus sein, bevor der Stamm den zünftigen Ringelanstrich in Bayerns Nationalfarben erhalten kann. Für Anfang April steht dieser Arbeitsschritt auf dem Plan.

Die Reise in den hohen Norden tritt der Riesenstamm am 7. Mai an. Einen Tag zuvor gibt es eine Verabschiedungszeremonie auf dem Gut Engelmannsberg, an der auch eine neunköpfige Abbehauser Delegation teilnimmt. Neben Udo Venema ist unter anderem der Ortsbürgermeister Tobias Thormählen mit von der Partie.

Weil diverse behördliche Auflagen einzuhalten sind, darf der Spezialtransporter mit dem Langholzauflieger nur nachts fahren. Das bedeutet, dass für die Tour nach Abbehausen gleich drei Tage vorgesehen sind. Am Donnerstag, 10. Mai, soll das gute Stück um Punkt 6 Uhr am Ziel eintreffen. Die Ankunft des Riesenmaibaums ist zugleich der Auftakt des bayerischen Fetenmarathons in Abbehausen (siehe Info-Kasten).

Bevor Maibaum Nummer sieben anrücken kann, muss das jetzige Exemplar weichen. Für Sonntag, 8. April, hat Udo Venema einen Autokran und fachkundiges Personal geordert, das den 58-Meter-Riesen von oben nach unten in drei Teile zersägt und ihn stückweise an den Haken nimmt. Was mit dem Holz des ausrangierten Maibaums geschen soll, weiß Udo Venema noch nicht genau. „Vielleicht machen wir da Sitzbänke draus“, sagt er.

Die Programmhöhepunkte Donnerstag, 10. Mai: • 6 Uhr: Ankunft des Maibaums beim Landhotel Butjadinger Tor mit einem Spezialtransporter  11 bis 16 Uhr: Vatertagsfrühschoppen mit DJ Dennis Noppmann, Festzelt • 16 bis 18 Uhr: Bayern-Gaudi mit Böllerschützen, Goaßl-schnalzern, Trachtengruppen und der Kapelle Goldacher Buam, Parkplatz und Festzelt • ab 20 Uhr: Konzert des Shanty-Chors De Freesen ut Varel, Brauhaus Freitag, 11. Mai • ab 9 Uhr: Anpassen und Zurechtsägen des Maibaums • ab 10 Uhr: Boßelwettkampf Friesen gegen Bayern und Schwarzwälder, Sarver Straße • 20 bis 2 Uhr: Schlagerparty mit DJ Bernd Bohlen und dem Nena-Double Simone Bartel (22 Uhr), Festzelt, Eintritt: 10 Euro • Sonnabend, 12. Mai • ab 8.30 Uhr: Aufstellen des Maibaums • 10 Uhr: Bayern-Gaudi mit Böllerschützen, Goaßl-schnalzern, Trachtengruppen und der Kapelle Goldacher Buam, Butjadinger Straße • 11.30 Uhr: Dudelsackmusik mit den Happy German Bagpipers, Butjadinger Straße • 20 bis 2 Uhr: Bayerische Maibaum-Party mit DJ Dennis Noppmann, den Goldacher Buam und der Schlagerprinzessin Bianca Schnelle (22 Uhr), Festzelt, Eintritt: 12 Euro • Vollsperrungen der Butjadinger Straße (Landesstraße 860) in Abbehausen sind erforderlich beim Entfernen des alten Maibaums am Sonntag, 8. April, von 8 bis 15 Uhr, bei der Ankunft des neuen Exemplars am Donnerstag, 10. Mai, von 6 bis 13 Uhr, und beim Aufstellen am Sonnabend, 12. Mai, von 8.30 bis 19 Uhr. • Kartenreservierungen für die Zeltveranstaltungen und Anmeldungen für das Küstenbüffet sind im Butjadinger Tor unter Telefon 04731/93880 möglich.