Mit Sonderausstellung „pottkieker“: Historisches Kaufhaus in Abbehausen am Sonntag geöffnet

Abbehausen Das Historische Kaufhaus in Abbehausen ist an diesem Sonntag, 9. August, für Besucher geöffnet. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr finden Führungen in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln statt. Der letzte Rundgang beginnt um 17 Uhr. Die Besucher müssen während des Aufenthalts in den Museumsräumen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

In dem Historischen Kaufhaus an der Butjadinger Straße 101 ist zurzeit eine Sonderausstellung mit dem Thema „Pottkieker – Kochen im Wandel der Zeit“ zu sehen. Zudem hat der Förderverein des Museums neue Themenräume mit interessanten Exponaten geschaffen.

Außer an den offenen Sonntagen sind Führungen auch nach Voranmeldung und Terminabsprache unter Telefon 0173/2358265 möglich.

Darüber hinaus können Interessierte einen Großteil der Ausstellung jeweils freitags und sonnabends zu den Ladenöffnungszeiten auf eigene Faust erkunden. Dann gilt ein ermäßigter Eintritt in Höhe von 3 Euro

Weitere offene Sonntage sind nach Angaben des Fördervereins für den 6. September und den 4. Oktober geplant.