Abbehausen Alle Jahre wieder – und immer wieder urgemütlich: Wenn Abbehausens Ortsbürgermeister gemeinsam mit dem Gemeindepfarrer und Nordenhams Bürgermeister die Senioren aus dem Doppeldorf zur Weihnachtsfeier des Ummenschen Fundus in den Dorfkrug einlädt, kommen alle natürlich auch ausgesprochen gerne. Sie lachen herzhaft über Döntjes und plattdeutsche Weihnachtsgeschichtchen, genießen die Lieder und Gedichte der Bürgervereinskinder und amüsieren sich bei den Sketchen der Spielschar. Ein rundum netter Nachmittag also bei Kaffee, Butterkuchen und Klönschnack.

Drei Gastgeber

Derweil ist es aber schon etwas ungewöhnlich, dass es gleich drei Gastgeber sind. Dies versteht, wer „die Zuständigkeit“ für den Fundus als einen Fingerzeig in die frühe Geschichte des Doppeldorfes sieht. Man schrieb das Jahr 1688: Damals vermachten laut Überlieferung „die Brüder“ Wilcken und Tyork Ummen ihren gesamten Besitz dem Kirchspiel Abbehausen. Und dieser Besitz war beachtlich: Sie hinterließen die Mohrsinger Hofstelle mit 94 „Jück“ Land – etwa 47 Hektar nach heutiger Rechnung.

Der Bargeldbestand belief sich auf 1750 Reichstaler, die Versteigerung von Vieh und Mobiliar erbrachte weitere 1116 Reichstaler. So steht es in den Berichten der Heimatforscher, die im Archiv des Rüstringer Heimatbundes zu finden sind.

Unumstritten war dieses Testament aber offensichtlich nicht, wie der 2018 verstorbene Familien- und Heimatforscher Christian-Siegfried Büsing recherchiert hatte. Es soll nämlich nicht nur eines, sondern (mindestens) zwei Testamente und letztwillige Verfügungen (1664, 1680) geben, in denen zudem auch die Schulen und Schulmeister in Abbehausen und Moorsee bedacht wurden.

Darüber hinaus ist von einem dritten in einer Abschrift eines Protokolls vom August 1701 des Landgerichts Ovelgönne die Rede, in dem das Testament „und ein gewisser darin enthaltener punct“ neu ausgelegt wird.

Interessant, so Büsing, sei in diesem Protokoll einmal der Umstand, dass auch die Kirche in Rodenkirchen und deren Armen je 100 Reichstaler im Voraus erhalten sollten und der, dass das Kirchspiel Abbehausen sein Recht in einem Prozess gegen den Baron von Gödens erkämpfen musste. Der nämlich hatte das Testament „verzerrt, verkehrt, verschlechtert“ und sich wohl einiges einverleiben wollen „…woran Testator nimmer gedacht hätte…“. Ein solches Erbe weckt halt immer Begehrlichkeiten!

Während seiner Recherche, bei der er sich wochenlang im Kirchenarchiv einlas, Querverweisen nachging und schließlich in akribischer Kleinarbeit ein Mosaiksteinchen ans andere setzte, musste Christian-Siegfried Büsing überrascht auch feststellen, dass die Geschichte von den beiden Brüdern gar nicht so stimme, wie sie erzählt wurde, denn „die Brüder Ummen“ habe es nie gegeben! Als Ausgangspunkt seiner Nachforschungen hatte Büsing das Seelenregister von 1675 gewählt. Dort wird der Ostmoorseer Tiorik Ummen als „…ein Vor Nehmer Hauß- oder Bawmann…“, Abbehauser Kirchgeschworener, Armenvorsteher und Witwer beschrieben, der lesen, schreiben, fundiert rechnen und „im Christenthum beten“ könne.

Schweres Schicksal

Seine Ehefrau Rinst war mit 39 Jahren schon 1672 verstorben, hatte ihm zwei Kinder hinterlassen – einen Sohn Wilcken, 26 Jahre, und eine Tochter Rineff, die drei Jahre später, 1678, als 9-Jährige starb. Zwei weitere Kinder waren bereits früher verstorben: Ejusdem als Säugling 1663 und Tiorck jun. 1664.

Im Jahr 1680, so erfuhr der Heimatforscher aus den Kirchenbüchern, starb Vater Tiorck mit 53 Jahren. Ein Jahr später heiratete der Sohn Wilcken die Elisabeth. Aus dieser Ehe geht zwar ein Junge hervor – doch das Schicksal meinte es nicht gut mit den Ummens: Im April 1687 wird der Sohn getauft, im Mai stirbt Elisabeth, im August „…Wilken Ummen sein junges Söhnlein…“, neun Monate später Wilcken selbst. Mit diesen urkundlich belegten Feststellungen, so schloss Büsing, sei eigentlich der Beweis erbracht, dass Tiorck und Wilcken nicht Brüder, sondern Vater und Sohn waren.

Dies würde zudem untermauert durch Eintragungen im Patrinomialbuch von 1654-1780. Das Ergebnis verändert dieser neue Sachverhalt indes nicht. Nun sind es also Vater und Sohn, die verfügten, dass, wenn sie ohne Leibes-Erben versterben sollten, „die in Moorsee gelegene Hofstelle und die halbe Mühle an die Abbehauser Kirche und die dortigen Armen vermacht werden.“

Und so geschah es: Das Ummensche Erbe floss ins Säckel des Kirchspiels – und bildet heute den Finanzstock der erst in jüngerer Zeit gegründeten unselbstständigen Stiftung „Ummenscher Fundus“. Doch drängt sich die Frage auf: Wer bildet heute eigentlich dieses „Kirchspiel“ ab?

Gefühlt sicherlich die Kirche und der Ortsrat, da unter „Kirchspiel“ in einigen Landstrichen ein Pfarrbezirk, in anderen ein Gerichtsbezirk verstanden wird. Doch anders: Formalrechtlich ist heute die Stadt Nordenham Eigentümerin des Besitzes – als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Gemeinde Abbehausen nämlich. Der Ortsrat allerdings gilt nach wie vor laut niedersächsischer Kommunalverfassung als sein Verwalter.

Während der diesjährigen Weihnachtsfeier im Dorfkrug war deshalb natürlich auch Bürgermeister Carsten Seyfarth gebeten, die 120 Senioren über 70 Jahre zu begrüßen. Die Fundus-Feier sei die älteste Weihnachtsfeier die er kenne, vielleicht die älteste überhaupt, schloss Seyfarth hier mit Blick auf das 331 Jahre alte Testament.

Für die Armen

Fürwahr eine von Respekt geprägte Wertschätzung – doch im Kern nicht ganz korrekt, denn von einer Weihnachtsfeier war im Vermächtnis nie die Rede gewesen. Wilcken und Tyork Ummen hatten vielmehr verfügt, dass die Pacht des Mohrsinger Gutes im heutigen Ost-Moorsee am Kurfürstendamm den Ärmsten der Armen zufallen solle. Ihre Kinder sollten mit Hilfe der finanziellen Unterstützung die Chance erhalten, regelmäßig die Schule zu besuchen und ein ordentliches Handwerk zu erlernen. Dem war auch 265 Jahre so.

Da das soziale Netz in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aber immer dichter geknüpft wurde, waren diese Zuwendungen überflüssig geworden – und die Stiftungsgelder wurden in den 50er-Jahren „zweckentfremdet“. Direkt nach dem Krieg dienten sie zunächst als Zuschuss für die Konfirmationskleidung von Kindern aus armen Familien. Später dann „erfand“ die noch selbstständige Gemeinde Abbehausen die Ummensche Fundus-Feier und verschenkte an die Gäste als weihnachtliche Geste Butter und Klaben.

Doch auch diese kleinen Geschenke gibt es mittlerweile nicht mehr, denn der Ummensche Besitz wirft zurzeit kaum noch Überschuss ab. Der Grund: 1949 vernichtete ein Großfeuer das Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Es wurde neu aufgebaut, und in den Folgejahren wurde auch ständig weiter investiert, um den Anforderungen zu genügen, die eine moderne Landwirtschaft heute stellt. Die Abträge für die hierfür aufgenommenen Kredite zehren natürlich am Ertrag.