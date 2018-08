Alse Wie ein mächtiges Wahrzeichen stand am Anfang der Alser Straße eine große Piratenhüpfburg. Dort trafen sich am Sonntag bei schönstem Wetter Hunderte von Besuchern, die beim Dorffest durch Alse flanierten.

An zahlreichen privaten Trödel- und Flohmarktständen entlang der Straßen, in den Vorgärten und Auffahrten wurden viele Schnäppchen angeboten. Spielzeug und Bücher für Kinder und Erwachsene, modische Kleidung und Accessoires für Haus und Garten boten die Standbetreiber an. Einige präsentierten in dem urigen Dorf Selbstgemachtes wie aus Beton und Holz gefertigte Dekoartikel für drinnen und draußen.

Die Mitglieder des Bürgervereins Sürwürden/Alse, der auch dieses dritte Dorffest veranstaltete, freuten sich, dass so viele Besucher gekommen waren. „Gestern konnten sie a keine Radtour unternehmen, bei dem Wetter“, meinte Klaus Wessels, „daher sind heute umso mehr Leute unterwegs.“ Entlang der Bundesstraße und auf der gegenüberliegenden Weide säumten viele Autos und Fahrräder jeden freien Platz.

Hungrige hatten große Auswahl: Das Melkhus bot leckere Milchkreationen, es gab Pizza aus dem Ofen, Räucherfisch und Grillwurst. Im Eingangsbereich der Alser Straße lud die Bäckerei zur Horst zu frisch gebackenem Kuchen und Kürbisbrot ein. Zum Frühschoppen sang der Shantychor Rodenkirchen, außerdem trat die Gruppe Stufe 3 auf.

Auch in diesem Jahr gab es wieder viele Angebote für Kinder. Mit Laufkarten versehen konnten sie an neun Spielen teilnehmen und mit ein bisschen Glück auch noch tolle Preise gewinnen.