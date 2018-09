Lesung zum Drama von Lampedusa

Atens Die Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände lädt anlässlich einer interkulturellen Woche zu einer szenischen Lesung mit dem Titel „Ein Morgen vor Lampedusa“ ein. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 27. September, um 18.30 Uhr in der Atenser Kirche am Wehrdeich 34.

Bei der Lesung erklingen italienische Lieder, die Francesco Impastato eigens für dieses Projekt komponiert hat. Der Text stammt von Antonio Riccò. Als Sprecher treten Ludger Abeln (Caritas), Karin Schelling-Carstens (Diakonisches Werk), Peter Deyle (Deutsches Rotes Kreuz Wesermarsch), Lotti Siegel (Arbeiterwohlfahrt) und Rolf Schnieders (Caritas) auf.

Im Mittelpunkt steht das Drama, das sich am 3. Oktober 2013 vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ereignete. Ein mit 545 Flüchtlingen völlig überbesetzter Kutter war gesunken, 366 Menschen fanden den Tod. Sie stammten aus Eritrea, Somalia, Äthiopien und Syrien, waren vor Krieg und Armut flohen. Was geschah an jenem Morgen? Was erlebten die Flüchtlinge? Wie reagierten die Einwohner, Touristen und Behörden? Davon handelt die Lesung.

Der Autor Antonio Riccò aus Hannover hat aus Zeugenaussagen und Dokumentationen einen Text zusammengestellt, der unterschiedliche Perspektiven auf die Katastrophe eröffnet und vor allem die Einwohner von Lampedusa zu Wort kommen lässt.