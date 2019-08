Atens Das Familienunternehmen Kaselowskys Märchentheater gastiert ab diesem Donnerstag, 8. August, in Nordenham und präsentiert das Stück „Benjamin Blümchen zu Gast im Kasperletheater“. Gemeinsam versuchen Benjamin Blümchen und das Kasperle, ihrem Freund, dem Wachtmeister Dimpfelmoser, dabei zu helfen, den aus dem Gefängnis ausgebrochenen Räuber Hotzenplotz wieder einzufangen. Ob die beiden es schaffen werden, wird natürlich noch nicht verraten.

Das traditionelle Puppentheater spielt mittlerweile in der siebten Generation und beeindruckt mit handgeschnitzten und handbemalten Hohnsteiner Puppen. Nach der Veranstaltung gibt es für alle Kinder die Möglichkeit, die über einen Meter großen Puppen aus der Nähe zu betrachten und sich mit ihnen fotografieren zu lassen. „Wir möchten mit unserem Theater die Kinder aus dem Alltag locken und ihnen auch ohne Computer und ohne Handy ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, beschreibt die Familie Kaselowsky ihren Anspruch.

Von Donnerstag, 8. August, bis Sonntag, 11. August, ist das Märchentheater auf dem Parkplatz des Wohncenters an der Atenser Allee 140 anzutreffen. Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 16.30 Uhr. Am Sonntag wird es eine Vorstellung ab 11 Uhr und eine zweite ab 14 Uhr geben. Eintrittskarten sind vor Ort an der Tageskasse erhältlich und kosten acht Euro für Kinder und neun Euro für Erwachsene. Zudem ist am Donnerstag Kindertag: Alle Kinder erhalten einen Softdrink nach Wahl und eine Portion Popcorn gratis. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0172/9381844.