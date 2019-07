Augustgroden Deichbau ist naturgemäß vom Wetter abhängig. Im Winter und im nassen Frühjahr ist es unmöglich den schweren Klei durch den noch weichen Boden zu transportieren. Im Frühsommer starten dann die Erdarbeiten. So auch am östlichen Jadebusen am 15. Mai 1865 am heutigen Augustgroden.

Immer wieder fragen Gäste, was sich hinter dem August verbirgt, schließlich gibt es sonst nirgends einen „August“-groden.

Spur der Vergangenheit

Eine Spurensuche in die jüngere Vergangenheit gibt die Antwort:

Die Salzwiese zwischen Sehestedt und Stollhamm wurde 1865 eingedeicht, und nach dem warmen und trockenen Sommer war der erste Bauabschnitt am 8. August fertig. Der zweite Abschnitt, in der Mitte der Fläche wurde im September und der Rest im Oktober fertiggestellt.

Jeder Bauabschnitt wurde bei seiner Fertigstellung gefeiert – mit dem Augustfest, dem Septemberfest und dem Oktoberfest.

Es war ein fröhlicher Spätsommer und die Anwohner und Bauarbeiter feierten 1865 im Herbst dreimal ausgiebig. Die drei Feste haben ihnen so gut gefallen, dass sie in den Folgejahren wiederholt wurden.

Das viele Feiern gefiel Bauern und Anwohnern, aber der Verwaltung in Oldenburg nicht, und sie verfügte 1875, die drei Feste zusammenzulegen und gemeinsam mit dem Titel „Andelfest“ zu begehen.

Krone und Kegel

Vom Augustfest ist die Andelkrone erhalten. Das ist ein Symbol des fertigen Deichbaus, wie es auch heute noch bei fertigen Hausneubauten die Richtkrone ist.

Das Septemberfest hat seine Spuren mit einem Kegelspiel hinterlassen das von den Deichbauarbeitern nach Feierabend intensiv gepflegt wurde. Zur Feier des Septembergrodens, erstmals am 10. September 1865, wurde das zuvor übliche Kegeln mit zehn Kegeln – heute nennen wir das „Bowling“ – in neuer Variante mit neun Kegeln gespielt, wobei die Neun natürlich die Symbolzahl für den September ist.

Noch heute wird bei dem Andelfest gekegelt, meist als Freiluftkegeln – aber so wie historisch belegt mit neun Kegeln.

Geblieben ist auch das Emblem des Oktoberfestes, es sind die weißen rautenförmigen Segel auf dem blauen Hintergrund der See. Ein Übersiedler ist 1880 nach Bayern gezogen. Er hat die Tradition des Oktoberfestes mitgenommen. Um seine bayrischen Mitbürger von der Besonderheit der Küstenkultur zu überzeugen, hat er viele weiße Segel im blauen Wasser als Kennzeichen seiner Heimat verwendet.

Segel und Wasser

Nur hat er etwas übertrieben, und jetzt ist genauso viel Wasser zu sehen wie es Segel gibt. Aber immerhin geometrisch geordnet und nicht so durcheinander, wie es der Wind mit den Segelbooten machte.

Geblieben ist auch der Name des Grodens, aber der Einfachheit halber für alle drei Teile als ein einheitlicher „Augustgroden“.

Das Oktoberfest wird an der Küste manchmal auch noch in unserer Zeit fröhlich gefeiert.