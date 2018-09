Holzbildhauer öffnet Atelier

Augustgroden Der Holzbildhauer Claus Wettermann, Augustgroden 39, öffnet am Wochenende sein Atelier. Am Sonnabend, 8., und Sonntag, 9. September, nimmt er jeweils von 11 bis 18 Uhr an der Aktion „Offene ARTEliers“ des Bundes Bildender Künstler (BBK) teil, stellt Gästen einen Großteil seiner Werke vor und erläutert seine Arbeitsweise. Gern zeigt er die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Kettensäge als künstlerisches Werkzeug. Claus Wettermann ist in der nördlichen Wesermarsch der einzige Teilnehmer an der Aktion.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir