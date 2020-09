Offenes Atelier In Augustgroden: Claus Wettermann zeigt neue Skulpturen

Augustgroden Der Holzbildhauer Claus Wettermann öffnet am nächsten Wochenende erneut seinen Skulpturengarten und sein Atelier. Kunstinteressierte sind am Sonnabend, 19. September, und am Sonntag, 20. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr willkommen.

Claus Wettermanns Anwesen liegt an der Bäderstraße, die Adresse: Augustgroden 39.

Einziger Teilnehmer

Als einziger Künstler in der Wesermarsch beteiligt er sich wieder an der alle zwei Jahre stattfindenden Aktion „Offene ARTeliers“ des Bundes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK). Im Raum Oldenburg zeigen am Wochenende insgesamt 27 Ateliers Werke der Malerei, Grafik und Bildhauerei.

Claus Wettermann zeigt rund 100 Skulpturen und Wandobjekte aus Holz in Formaten kleiner Größe bis zu mehr als zwei Metern Höhe. Die weitgehend mit der Kettensäge geformten Arbeiten bestehen aus unterschiedlichen Holzarten. Der Künstler arbeitet mit freien, nicht gegenständlichen Formen. Einblick in seine Werke und seine Arbeitsweise gibt seine Website.

Einfache Einschränkung

Für Besuche unter Corona-Bedingungen bei Claus Wettermann gelten die einfachsten Einschränkungen. Da alle Arbeiten in freiem Gelände gezeigt werden, brauchen seine Gäste nur den normalen Abstand untereinander und zum Gastgeber zu beachten.

Der Künstler bietet an beiden Öffnungstagen an, in kleinem Umfang seine Arbeit mit der Kettensäge zu demonstrieren.

Die Website des Künstlers ist zu finden unter unter www.wettermann.de Die Liste der im Oldenburger Land öffnenden Ateliers ist zu finden unter offene-arteliers.de/region-oldenburg/