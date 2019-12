Bardenfleth Unter dem schlichten und bescheidenen Titel „Adventskonzert“ hatte jetzt das Kammerorchester St. Anna Bardenfleth die Freunde klassischer Musik in die St.-Anna-Kirche eingeladen. Das Repertoire umfasste die ganz große barocke Klangfülle, mit denen sich die Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts unsterblich gemacht hatten. Unter der Leitung von Konzertmeisterin Regine Kroll spannte das Ensemble auf dem musikalischen Sektor den weiten Bogen des Concerto und Concerto Grosso.

„Die Musiker dieser Zeit wurden getragen von einer innovativen Kraft, sie machten eine Musik, die ganz ohne Worte auskommt“, führte Mathias Kroll (Viola) die Zuhörer in das Repertoire ein. Heute sind die Musikformen „Concerto“ und „Concerto Grosso“ allen Freunden der Barockmusik vertraut, damals mussten dieser Musikstil erst einmal „erfunden“ werden. Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des „Concerto Grosso“ war der Italiener Arcangelo Corelli (1653 bis 1713). Dessen berühmtes Weihnachtskonzert stand zwar nicht im Programm, wohl aber das Weihnachtskonzert seines Zeitgenossen Giuseppe Torelli (1658 bis 1709). Torellis dreisätzige Konzertformen waren später wegweisend für die folgenden Komponistengenerationen.

In England viel gespielt

Auch ein Zeitgenosse Corellis war der Londoner Komponist William Boyce. Heute noch in England viel gespielt, ist Boyce – der „Master oft the kings music“ – in Deutschland weniger bekannt. Überliefert ist, dass Boyce eisern den Einflüssen seines Kollegen Georg Friedrich Händel widerstand und seinen eigenen musikalischen Weg ging. Das Kammerorchester startete sein Repertoire mit Boyce’ Ouverture aus der Serenata „Salomon.“

Einer der Höhepunkte im Programm: Antonio Vivaldis (1678 bis 1741) „Concerto per Violoncello“ in c-moll. Für seinen faszinierenden Solopart erhielt der junge Cellist Joseph Defant einen minutenlangen, begeisterten Applaus. Seit 2015 studiert Defant – ein leidenschaftlicher Kammermusiker – das Fach Cello an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt/Main. Auch die klassischen Weihnachtslieder hatten Eingang in das Programm gefunden und wurden von den Konzertbesuchern mitgesungen. Dazwischen erfreute Mathias Kroll das Publikum mit einer weihnachtlich-humorvollen Geschichte: wie zwängt „Mann“ den widerspenstigen Christbaum in den Ständer, wie hält er die neugierige Familie in Schach, die viel zu früh einen Blick auf die Geschenke werfen will? Der Ausflug in die Stunden des „Glanz und Gloria“ am Heiligen Abend hatte bei den schmunzelnden Zuhörern einen großen Wiedererkennungswert.

Krönender Abschluss

Krönender Abschluss dieses schönen Adventskonzerts war Händels „Concerto Grosso“in G-Dur. Ein Konzert, in dem der italienische Einfluss Corellis, den Händel auf seiner Italienreise kennen gelernt hatte, noch sehr deutlich ist. Langer Applaus für das Kammerorchester, das auch im 30. Jahr seines Bestehens von seiner Begeisterung für die Barockmusik getragen wird. „Unser heutiges Konzert soll auch als ein Dankeschön an die Bardenflether Kirchengemeinde verstanden werden, nicht zuletzt weil wir hier in der St.-Anna-Kirche seit vielen Jahren proben dürfen“, ließen die Musikerinnen und Musiker wissen.