Benefizkonzert bringt hohe Summe

Einen Spendenscheck in Höhe von 2955,79 Euro hat der Pfarrbezirk Golzwarden der evangelischen Kirchengemeinde Brake an der Weser erhalten. Das BSW-Orchester Brake hatte nach dem verheerenden Brand in der St.-Bartholomäus-Kirche ein Benefizkonzert veranstaltet, bei dem rund 350 Zuschauer bekannten Melodien gelauscht hatten, die NWZ berichtete. Und das für einen guten Zweck. Viele fleißige Helfer der Jugendfeuerwehren der Stadt Brake, der Siedlergemeinschaft Golzwarden und des Bürgervereins Golzwarden hatten aktiv an der reibungslosen Umsetzung beigetragen. Dadurch hat sich der Pastorengarten an dem Abend in einen Konzertsaal der etwas anderen Art verwandelt. „Ich bedanke mich noch einmal bei allen Helfern und natürlich bei den zahlreichen Zuschauern und freue mich, dass diese Summe der Kirchengemeinde zu Gute kommt“, sagt Diana Schwarzer (rechts), 1. Vorsitzende des BSW-Orchesters, die gemeinsam mit Orchesterkollegin Gudrun Boyksen den Scheck nun mit großer Freude an Pastor Dirk Jährig übergab. BILD: Hans-Carl bokelmann