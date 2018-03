Berne /Brake 22 Jahre lang ist Joachim Baehre schon auf Filmsets in aller Welt unterwegs – in dieser Woche hat es ihn in den Berner Ortsteil Ollen. Im eiskalten Wind steht er mit Kollege Darius Marinowski in seinem Cateringbus mit der Aufschrift Hollyfood. Heißer Kaffee und warme Mahlzeiten sind beim Dreh der Spielfilmdokumentation „Die Affäre Borgward“ bei der dick eingemummelten Filmcrew sehr gefragt.

Im Autohaus Eiben wurden in dieser Woche einige Szenen für den neuen Film von Regisseur Marcus O. Rosenmüller gedreht. Er soll in der ARD gezeigt werden und beschäftigt sich mit der Borgward-Pleite 1961 mitten im Wirtschaftswunder. Der damals viertgrößte deutsche Autobauer kam unter anderem durch negative Berichte in der bundesweiten Presse in Schieflage. Ob dahinter eine Verschwörung der Konkurrenz stand, soll der Dokumentarspielfilm jetzt beleuchten.

In Berne ist für den Film ein Autohaus aus den 60er Jahren wieder auferstanden. Die Zeit scheint zurückgedreht. Glänzende Borgwards stehen zwischen Nierentischen, die Schauspieler tragen auftoupiertes Haar und peniblen Seitenscheitel. In der Szene soll ein junges Paar gezeigt werden, dass ein Autogeschäft in der Provinz eröffnet hat. Auch eine Probefahrt in einem Borgward wird in Berne gedreht. „Entdeckt“ wurde das abgelegene Autohaus von einem sogenannten Location-Scout. „Das ist nicht immer einfach. Es gehört Glück dazu, den richtigen Ort zu finden“, sagt Produktionsleiter Axel Bierstedt.

Die Oldtimer hat die Filmproduktion vom Borgward Club aus Bremen geliehen. Die Mitglieder helfen beim Rangieren der Fahrzeuge am Set. Hoka Leverenz vom Jetta-Club aus Hude hat dem Team seine BMW-Isetta zur Verfügung gestellt. Er beobachtet den Aufbau der großen Scheinwerfer. „Zwei Tage wird hier gedreht, und hinterher werden daraus vielleicht sechs Minuten im Film“, sagt er.

Nicht am Berner Set, aber bei den Dreharbeiten in Bremen dabei war Eckhart Berger aus Brake. Für seine Komparsenrolle hat er sich zeitgemäß frisieren lassen und sogar seinen Schnauzbart abgenommen. Mehr darf er aber nicht verraten. „Ich kann nur soviel sagen: das wird ein ganz toller Film“, erzählt er. Auf das Ergebnis gedulden muss man sich noch bis Ende des Jahres. Dann soll „Die Affäre Borgward“ ausgestrahlt werden.