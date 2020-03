Corona-Pandemie: Berne sagt sämtliche Osterfeuer ab

Berne Sämtliche Osterfeuer, auch die großen öffentlichen, dürfen in diesem Jahr in der Gemeinde Berne nicht stattfinden. Dies teilt die Gemeinde Berne aufgrund der Corona-Pandemie mit.

Leider hat die Gemeinde allerdings beobachtet, dass Strauchgut an die bekannten Osterfeuerplätze gebracht wird. Dies sei entgegen der Vorschriften, teilt Fachbereichsleiter Michael Heibült von der Gemeinde Berne mit: „Dies ist zu unterlassen und kann Anzeigen nach sich ziehen.“ Am Ende würden die Flächeninhaber vor den Haufen mit Strauchgut stehen und hätten ein Entsorgungsproblem.

Wer nun an ein eigenes kleines Osterfeuer denkt, kann diesen Ansatz gleich streichen: Die Verwaltung weißt darauf hin, dass grundsätzlich das Verbrennen von Gartenabfällen verboten und zu unterlassen ist.

Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes seien hier maßgeblich. Abfälle dürfen demnach zum Zweck der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Aufgrund der Corona-Krise sind derzeit allerdings die Recyclinghöfe in Berne und in Lemwerder geschlossen, so Michael Heibült.