Kulturmühle Berne: Eine Institution braucht Verstärkung

Berne Knallblaue Holztüren und rote Ziegelmauern: die Kulturmühle ist ein Hingucker. Und nach den Umbaumaßnahmen des Außenbereichs zu einem Schmuckstück im Berner Ortskern geworden. Im Freien fanden jetzt auch die ersten Konzerte nach dem Corona-Lockdown statt. Natürlich mit Sicherheitsabstand und Anmeldung. „Beim ersten Konzert hatten wir hier draußen 80 Gäste“, erzählt Ramona Kruse, die Mitglied im Programmbeirat der Kulturmühle ist.

Aufgabe für jeden

Die Corona-Krise hat viele Kultureinrichtungen hart getroffen. Die Kulturmühle wird von einem Verein betrieben. „Unser Aufwand für die Veranstaltungen ist durch die neuen Bestimmungen höher geworden“, sagt Anke Christmann, stellvertretende Geschäftsführerin der Einrichtung. Und da spricht sie einen wichtigen Punkt an: das Team aus der Kulturmühle sucht dringend noch ehrenamtliche Helfer, die bei Veranstaltungen helfen oder handwerkliche Aufgaben übernehmen können. „Wir haben in den letzten Monaten viel geschafft mit wenigen Leuten. Das kann man auf Dauer nicht durchhalten“, sagen die beiden Frauen. Die Technik, der Garten, der Auf- und Abbau vor und nach den Veranstaltungen – all das wird momentan von 15 Leuten erledigt. „Es wäre schön, wenn wir uns mehr abwechseln könnten. Wir suchen Leute, die sich engagieren wollen und mit anpacken. Wenn jemand sagt, er möchte gern dabei sein, finden wir schon eine Aufgabe“, erklärt Ramona Kruse. Auch Plakate anbringen oder Flyer verteilen wäre eine Hilfe für den Verein. Gern können sich auch jüngere Menschen melden, die auch mal eine Veranstaltung mitplanen möchten. „Wir sind offen für eigene Ideen“, sagt Anke Christmann. Dringend gebraucht werden Helfer für den Service bei Veranstaltungen. „Wir haben ältere Personen im Team, denen das Risiko zu groß ist, auf den Veranstaltungen zu helfen. Und aufgrund der Corona-Bestimmungen bedienen wir die Gäste momentan an den Tischen, und nicht wie sonst an einer offenen Theke“, erklärt Ramona Kruse.

Größerer Aufwand

Auch der Aufwand für den Aufbau ist größer. Alle Gäste müssen sich anmelden und die Personenzahl ihrer Gruppe angeben, mit der sie an einem Tisch sitzen. Diese Tische und Stühle müssen vom Team nach diesen Anmeldungen mit den vorgeschriebenen Abständen aufgebaut werden.

Um sich für den Kulturmühlen-Verein ehrenamtlich zu engagieren, muss man kein Mitglied werden. „Es wäre schön, wenn wir die Arbeit auf mehr Schultern verteilen könnten“, so Ramona Kruse und Anke Christmann. Interessierte melden sich unter 04406/9899797 oder anfragen@kulturmuehle.de.