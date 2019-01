Berne Respekt! Darum geht es am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr in der Berner Kulturmühle (Lange Straße 74). Respekt von, für und mit Dagmar Schönleber.

Die Kabarettistin lädt zu ihrem aktuellen Programm ein: Alle fordern ihn, niemand hat ihn zu verschenken, und angeblich ist er nicht käuflich: Respekt. Aber wer hat ihn denn wirklich verdient?

Was, wenn die Oma, der man in der Bahn den Sitzplatz anbietet, ein Nazi ist? Wie reagieren, wenn Eltern beim Fußballturnier den Schiri verprügeln, weil der eigene Sohn gefoult hat? Und reicht nicht manchmal eine gute Mischung aus Toleranz und Ignorieren?

Getrieben vom Wunsch nach Ordnung und Revolution zeigt Dagmar Schönleber, dass die beste Aussicht nicht von der Wetterlage abhängt, sondern von einem klaren Kopf.

In einer Zeit, in der Trolle immer realer und die Politiker immer ungeheuerlicher werden, macht sie sich auf die Suche nach den Anfängen des richtigen Umgangs und blickt auf die Zukunft des Miteinanders im Durcheinander. Ein Abend zwischen Anstand und Aufstand, Etikette und Ekstase, Knigge und Knast. Dabei gilt wie immer: Die Lebensweisheiten sind frei, während die Gitarre Akkordarbeit leistet. Respekt!

Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro€ unter Telefon 04406/9899797, im Restaurant Delikato in der Weserstraße in Berne sowie an der Abendkasse für 18 Euro€.

Danach geht es am Samstag, 16. Februar, weiter. An diesem Tag zieht der Duft von frisch zubereitetem Popcorn durch die Kulturmühle: Das mobile Kino Oldenburg ist zu Gast.

Gezeigt werden zwei Filme für Kinder. Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Filmtitel nicht genannt werden. Um 14.30 Uhr geht es in dem Film für Kinder ab 4 Jahren um ein Hundemädchen, das wilde und haarsträubende Abenteuer erlebt.

Im zweiten Film für Kinder ab sechs Jahren, der um 16.30 Uhr beginnt, geht es um einen Jungen, der sein Lachen verkauft. Karten können – auch für beide Filme – bereits jetzt unter Telefon 04406/9899797 reserviert oder am Tag der Vorführung an der Kinokasse für 3 Euro€ gekauft werden.