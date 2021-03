Dorfgemeinschaft: Osterhase in Blexen auf Tour

Blexen Weil das Osterfeuer und die Eiersuche auch in diesem ausfallen müssen, wird der Osterhase die Blexer Kinder besuchen und sie mit einer kleinen Überraschung erfreuen. Mit dieser Aktion möchten die Dorfgemeinschaft Blexen und die Familie Koch die Osterzeit im Corona-Lockdown ein wenig versüßen. Natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Ein zwei Meter großer Osterhase aus Holz wird am Sonntag, 7. April, ab 17 Uhr mit einem Treckergespann durch Blexen reisen. Seine Helfer legen den Kindern kleine Überraschungen in die Nester. Das Nest – möglichst ein selbstgebasteltes – mit ihrem Namen müssen die Kinder an den Straßenrand stellen, damit es kontaktlos gefüllt werden kann.

Für den Besuch des Osterhasen ist eine Anmeldung erforderlich. Teilnehmen können bis zu zehn Jahre alte Kinder. Sie müssen sich bis einschließlich Gründonnerstag, 1. April, bei Sabine Schmidt (Telefon . 04731/38953, E-Mail: thosa.schmidt@online.de) oder Rolf Bultmann (Telefon 04731/ 39974, E-Mail: rolf.bultmann@t-online.de) mit Angabe des Namens, des Alters und der Adresse anmelden.

