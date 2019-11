Blexen Auch in diesem Jahr veranstaltet die Dorfgemeinschaft Blexen wieder die vorweihnachtliche Aktion „Blexer Advent“. Jeweils am Mittwoch vor den vier Adventssonntagen findet ein Klönschnacktreffen bei Glühwein und alkoholfreiem Kinderpunsch an wechselnden Standorten im nördlichen Nordenhamer Stadtteil statt.

Jeweils von 18 bis 20 Uhr werden die Getränke kostenlos ausgeschenkt, jedoch hofft die Dorfgemeinschaft auf die Spendenbereitschaft der Besucher. Der Erlös soll diesmal für eine attraktive Programmgestaltung des Dorffestes im kommenden Jahr verwendet werden.

Der Start des 3. Blexer Advent erfolgt bereits an diesem Mittwoch, 27. November, auf dem Spielplatz an der Cuxhavener Straße.

Weitere Stationen: am 4. Dezember der Parkplatz vor der St.-Hippolyt-Kirche, am 11. Dezember der Dorfbrunnen in Volkers und am 18. Dezember der ehemalige Kundenparkplatz an der Einmündung des Wurpweges in die Deichstraße.

Glühwein und Punsch werden an den Abenden vom Vorstand der Dorfgemeinschaft Blexen, vom Bürgerverein Blexen, von der Dorfgemeinschaft Volkers und von der Siedlergemeinschaft Blexen ausgeschenkt. Damit die Organisation erleichtert wird und damit nicht viel Müll anfällt, werden die Besucher gebeten, ihren eigenen Becher mitzubringen.

Die Aktion Blexer Advent ergänzt den am Samstag, 14. Dezember, ab 14 Uhr rund um die St.-Hippolyt-Kirche stattfindenden Weihnachtsmarkt der evangelischen Kirchengemeinde Blexen, an dem auch Vereine der Dorfgemeinschaft beteiligt sind.

Die Dorfgemeinschaft hat zudem die weihnachtliche Illumination des Stadtteiles erweitert. Insgesamt 60 Weihnachtspyramiden werden am Samstag, 30. November, an der Langen Straße, Fähr- und Deichstraße sowie anderen Standorten aufgestellt sowie teilweise mit neuen Lichterketten ausgestattet. Dazu treffen sich die Helfer um 10 Uhr bei der alten Turnhalle.