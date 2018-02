Blexen „Kirche mit mir“ – so heißt das Motto der Wahl der Gemeindekirchenräte am 11. März in mehr als 2000 Kirchengemeinden Niedersachsens. In der evangelischen Kirchengemeinde Blexen wird am 11. März erstmals nicht getrennt nach den Pfarrbezirken Blexen und Friedrich-August-Hütte gewählt, sondern in der gesamten Kirchengemeinde mit einer Kandidatenliste.

Diesmal entscheiden also alle Wähler über alle künftigen Mitglieder des Gemeindekirchenrates.

Wie Pfarrer Dietmar Reumann-Claßen im Gespräch mit der NWZ deutlich gemacht hat, ist in einer evangelischen Kirchengemeinde der Gemeindekirchenrat das Leitungsgremium. Der Pfarrer hat keineswegs das Sagen. Der Pfarrer gehört dem Rat aber kraft Amtes an.

Schon ab 14 Jahren

Erstmals dürfen in der oldenburgischen Landeskirche Mitglieder einer Gemeinde schon ab dem Alter von 14 Jahren wählen. Pfarrer Dietmar Reumann-Claßen begrüßt das, weil damit die Konfirmation noch ernster genommen werde. Denn da sage die Kirche den jungen Menschen im Alter von 14 Jahren, dass sie vollgültige Gemeindeglieder sind. Also sei es nur konsequent, wenn sie auch wählen dürfen.

In der Kirchengemeinde Blexen sind am 11. März acht Kirchenälteste, also Mitglieder des Gemeindekirchenrates, für eine Amtszeit von sechs Jahren zu wählen. Jeder Wähler hat bis zu 6 Stimmen, die auf die 14 Kandidaten verteilt werden können.

Der neue Gemeindekirchenrat wird aus den acht Gewählten bestehen sowie zwei berufenen Mitgliedern und Pfarrerin Anke Claßen (FAH) und Pfarrer Dietmar Reumann-Claßen (Blexen) kraft Amtes.

• Hier die Namen der Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge:

Annegret Conrady (61 Jahre, Hausfrau, gehört dem bisherigen Kirchenrat an), Herbert Dannemeyer (80 Jahre, pensionierter Bundesbahn-Beamter, gehört dem bisherigen Rat an), Dr. Frank Gall (59 Jahre, Chemiker), Svenja Günther (23 Jahre, Erzieherin), Ralf Hesse (54 Jahre, Technischer Angestellter), Bodo Koch (51 Jahre, Diplom-Ingenieur), Klaus Kuhnert (57 Jahre, Angestellter, gehört dem bisherigen Rat an), Bettina Lippa (49 Jahre, Verwaltungsangestellte), Jutta Martens (59 Jahre, selbstständig), Sabina Otto (55 Jahre, Arzthelferin, gehört dem bisherigen Rat an), Siegfried Rüdiger (77 Jahre, Rentner, gehört dem bisherigen Rat an), Helmut Sickart (69 Jahre, Rentner, gehört dem bisherigen Rat an), Máire Spandern (43 Jahre, Hausfrau), Heike Stein-Wendland (50 Jahre, Diplom-Ingenieurin).

Zwei Wahllokale

Gewählt werden kann am Sonntag, 11. März, von 8 bis 18 Uhr in den Wahllokalen in den Gemeindehäusern Bromberger Straße 21 in FAH oder Deichstraße 12 in Blexen. Das jeweilige Wahllokal ist auf der Stimmkarte vermerkt. Briefwahl kann gerne beantragt werden.

Im Wahllokal an der Deichstraße 12 in Blexen öffnet am 11. März ab 11 Uhr das Wahlcafé. Dort werden von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen eine kräftige Mittagssuppe sowie Kaffee, Tee und Kuchen angeboten.

Für 17 Uhr lädt die Kantorei Blexen am Wahltag unter der Leitung von Johannes Kirchberg zum Passionskonzert in die St.-Hippolyt-Kirche ein. Auf dem Programm stehen Stücke von Schütz, Grunmach und anderen. Ergänzend ist Wolfgang Schneider aus Leinefelde an der Orgel zu hören. Der Eintritt ist frei.

Auch im Wahllokal in FAH (Bromberger Straße 21) wird am Wahltag Kaffee und Tee angeboten. Dort beginnt nach der Auszählung der Stimmen auch die Wahlparty der Kirchengemeinde.