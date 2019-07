Blexen „Wunderbar“, „Ein ganz tolles und anspruchsvolles Konzert“ oder „Sehr, sehr schön“ – so lauteten am Samstagabend einige der lobenden Worte in der St.-Hippolyt-Kirche in Blexen. Rund eineinhalb Stunden dauerte der beeindruckende Auftritt der Kinder- und Jugendkantorei Fürstenwalde/Spree aus Ostbrandenburg, die von Kantor Georg Popp geleitet wird.

Der Kirchenmusiker ist in Nordenham kein Unbekannter. Er war bis Mitte der 1990er Jahre in Blexen und Brake als Kantor tätig. Zu der mittlerweile 50. Chorfahrt hatte der Brandenburger zusammen mit seiner Frau Cornelia und den 17 jungen Musikern im Alter von 12 bis 32 Jahren ein ganz besonderes und vielseitiges Jubiläumskonzert zusammengestellt. Die Proben für die zehn Konzerte hatten fast ein Jahr gedauert.

Den Auftakt machte die Motette „Domine ad adjuvandum me festina“ von Gottfried August Homilius (1714 - 1785), die sechsstimmig vorgetragen wurde. Es folgten unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) und Heinrich Schütz (1585 - 1672). Im Mittelpunkt des Konzertabends stand jedoch die Kantate „Die große Flut“ von Günther Kretzschmar (1929 - 1986), bei der Sprecher, Soli, Chor, Blockflöte, Orgel und Orff-Instrumente zum Einsatz kamen. Überzeugend waren auch die Darbietung der achtstimmigen Motette „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) aus dem Oratorium „Elias“ oder die musikalischen Beiträge der tiefen Bläser sowie die Flötensonate.

Aber auch das Publikum war am Samstag gefragt. Es galt unter anderem, den vierstimmigen Choral „Großer Gott, wir loben dich“ von Karl Norbert Schmid (1926 - 1995) mitzusingen. Die Begleitung erfolgte durch den Chor und die Blechbläser. Insgesamt 15 klassische und traditionelle Werke präsentierten die Brandenburger ihrem Publikum, das zum Schluss begeistert applaudierte und so in den Genuss einer Zugabe kam.

Der Chor tritt häufig im Rahmen von Gottesdiensten auf. Er nimmt zudem an großen oratorischen Aufführungen der St.-Marien-Domkantorei teil, gibt eigene Konzerte und hat auch schon mehrere CDs – Livemitschnitte von seinen Chorfahrten – herausgebracht.

Diese Fahrten mit Übernachtungen in den Gemeindehäusern finden seit 1970 statt. Die Einbindung von Orff-Instrumenten während der aktuellen Jubiläumstournee ist übrigens dem früheren Chorleiter geschuldet. Bei dem mittlerweile 92-jährigen Altkantor Wolfgang Kahl gehörten die Klang- und Rhythmusinstrumente zu den musikalischen Darbietungen der Kinder- und Jugendkantorei Fürstenwalde einfach dazu.

Gerade einmal um die 30 Zuhörer hatten sich am Samstag in der Blexer Kirche eingefunden. Kantor Georg Popp führt dies auf die Schulferien und die extrem hochsommerlichen Temperaturen zurück. Die Kinder- und Jugendkantorei Fürstenwalde wird an diesem Montag aber noch einmal ab 18.30 Uhr in der Tossenser Kirche, am Dienstag ab 19 Uhr in der St. Matthäus-Kirche in Rodenkirchen und am Mittwoch ab 19.30 Uhr in der St. Petri-Kirche in Burhave zu hören sein.