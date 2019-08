Blexen Eigentlich hatte es am Sonnabend im Blexer Gemeindehaus einen Abend mit Fabeln und Barockmusik geben sollen. Wegen einer Kehlkopfentzündung der Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat musste jedoch kurzfristig umdisponiert werden. „Als Echo ward zu einem Schalle“ lautete der Titel des hervorragenden Konzertabends mit den Musikern Susanne Ehrhardt (Clarino, Chalumeaux, Blockflöten) und Maximilian Ehrhardt (Harfe), der stattdessen in der St. Hippolyt-Kirche stattfand.

Die beiden Musiker haben zwar denselben Nachnamen, sind aber nicht miteinander verwandt oder verschwägert. Das Duo präsentierte seinem Publikum unter anderem Werke von Georg Philipp Telemann (1681-1767), Jean Hotteterre (1674-1763) und Augustin Reinhard Stricken (1675-1720), aber auch Frühbarock von Marco Uccelini (1603-1680) oder Giovanni Pandolfi Mealli (circa 1620- 1669). Dabei offenbarte sich bereits nach den ersten Takten das virtuose Können der beiden Künstler auf ihren Barockinstrumenten.

Kein Wunder, Susanne Ehrhardt ist Professorin für Blockflöte und Klarinette sowie deren historische Vorläufer. Sie musizierte als Solistin in verschiedenen Philharmonien, ist mehrfache musikalische Preisträgerin und wurde auch schon von zahlreichen Radio-Sendern live übertragen. Maximilian Ehrhardt an der historischen Harfe, der europaweit als Barockorchestermitglied, in Kammermusikerensembles, in Theater- und Opernproduktionen sowie als Solist zu hören gewesen ist, brachte in diesem Jahr seine erste Solo-CD in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk Kultur heraus.

Die beiden Musiker kennen sich viele Jahre und haben bereits mehrere Konzerte gemeinsam gegeben. Sie harmonieren perfekt, und es fällt ihnen nicht schwer, ihre Zuhörer mit scheinbarer Leichtigkeit in die Welt des gefühlsbetonten Barocks zu entführen. Egal, ob Sopran- oder Altflöte, Sopranino, Chalumeaux oder Clarino – Susanne Erhardts historische Blockflötenmusik steht für meisterliches Können, ihre Instrumente scheinen unter ihrer grandiosen Fingerfertigkeit zu jubilieren.

Ähnlich verhält es sich mit der ausdrucksstarken historischen Harfenmusik von Maximilian Ehrhardt, der am Samstag auf seiner „Arpa Doppia“ mit mehr als 90 Saiten auch zwei Solostücke erklingen ließ. Seine chromatische Harfe stammt ursprünglich aus Italien und war im 17. und 18. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet. Das Instrument zeichnet sich unter anderem durch eine leicht tiefere Stimmung aus und passt klanglich hervorragend zum Altchalumeau, wie sich am Sonnabend zum Beispiel bei der Tafelmusik von Georg Philipp Telemann zeigte.

Das Chalumeau ist übrigens ein Holzblasinstrument mit einem einfachen Rohrblatt und der Vorläufer der Klarinette. Bei den Musikinstrumenten des Duos handelt es sich um Nachbauten der einstigen Originale, die einen besonders authentisch wirkenden Klang der Barockmusik erzeugen. Davon ließen sich am Samstag auch die Konzertbesucher in Blexen gerne verzaubern.