Christentum: Kirchengemeinden feiern Erntedank

Blexen /Nordenham Am Sonntag findet das Erntedankfest statt. Schon in vorchristlicher Zeit wurde das Fest gefeiert, um Gott für die Gaben der Natur zu danken.

• Blexen

Für den kommenden Sonntag, 4. Oktober, lädt die Kirchengemeinde Blexen um 10 Uhr auf den neugestalteten Blexer Kirchplatz zum Erntedankfest ein. Traditionell wird die Kirche zum Erntedankfest mit den Gaben aus Feld und Garten festlich geschmückt. Damit auch unter den Coronaregeln in diesem Jahr das Fest von vielen Menschen zusammen gefeiert werden kann, veranstaltet die Gemeinde diesmal ein „Erntedank Open Air“. Der Blexer Kirchplatz ist groß genug, so dass viele Menschen mit ausreichend Abstand teilnehmen können.

Im Festkalender des Dorfes gehört das Erntedankfeier seit jeher zu den Höhepunkten. Nachdem die Ernte eingebracht wurde, nehmen sich die Menschen Zeit, um innezuhalten und dem Schöpfer für alles zu danken, was er hat wachsen und reifen lassen.

Alle Besucher werden gebeten, sich selbst einen Klappstuhl zum Sitzen und einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen. Zu den Corona-Maßnahmen gehört, dass an dem Gottesdienst nur sitzend teilgenommen werden darf und alle Besucher zu Beginn und Ende eine Maske tragen müssen.

Während des Gottesdienstes kann die Maske abgenommen werden. Wie auch andernorts werden die Adressen der Teilnehmenden zu Beginn erfasst und für vier Wochen aufbewahrt. Wer bereits einen Zettel mit Adresse und Telefonnummer mitbringt, trägt zur Vereinfachung der Abläufe bei.

Im Anschluss an den Erntedankgottesdienst werden im Gemeindehaus einige Waren präsentiert, die Mitglieder der Kirchengemeinde Blexen hergestellt haben. Ihnen liegt sehr daran, auch in diesem besonderen Jahr zumindest einige Dinge anbieten zu können. Da der Zugang zu dem Saal begrenzt ist, werden die Interessierten gebeten, etwas Zeit mitzubringen. Auch ein kleiner Flohmarkt wird im Garten des Gemeindehauses stattfinden. Zur Sicherheit aller gilt an den Ständen die Maskenpflicht.

• Nordenham

Bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Nordenham lautet das diesjährige Motto: „Erntedank: für einander – mit einander.“ Am Sonntag, 4. Oktober, feiert die Gemeinde ab 10.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche einen Gottesdienst zum Erntedank mit Pastorin Christiane Witt­rock.

Erntedankgaben können ab Freitag, 2. Oktober, in den Vorraum der Martin-Luther-Kirche gebracht werden. Die Lebensmittelspenden werden an die Nordenhamer Tafel weitergegeben.