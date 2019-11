Brake 15 Jahre ist es nun schon her, dass Iko Andrae und seine Ehefrau Maret Nacken losgezogen sind, um mit ihrem kleinen Boot in die große weite Welt hinaus zu segeln. Und trotz der langen Zeit, die vergangen ist, reißt das Interesse an den Filmen, Liedern und Geschichten dazu nicht ab.

Nun hat der Braker Ruder- und Segelverein das Paar anlässlich des 100-jährigen Bestehens eingeladen, die „Reise in einem Cocktailshaker“ noch einmal mit Bandbegleitung im Braker Centraltheater aufzuführen. „Dies ist natürlich eine besondere Ehre für uns“, meint Iko Andrae, selbst wenn er bedauert, dass der große Saal noch nicht fertig ist. „Aber egal, es wird trotzdem gut und wir freuen uns darauf.“ Am Samstag, 16. November, machen die beiden Segler im CTB fest. Leinen los heißt es um 20 Uhr im kleinen Saal. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.centraltheaterbrake.de.

Hinter dem „Cocktailshaker“ verbirgt sich ein abendfüllendes Programm, das aus Filmen auf Großleinwand und Wortbeiträgen besteht, gepaart mit Livemusik, die während eines 14-monatigen Segeltörns des Seglerpaares von Norddeutschland in die Karibik und wieder zurück entstanden ist. Die beiden hatten sich seinerzeit mit ihrer gerade mal 9,14 Meter langen Segelyacht „Balu“ auf diese abenteuerliche Reise von der Weser bis zur Pirates Bay auf Tobago und wieder zurück gewagt. Nach ihrer heilen Rückkehr über die Azoren und Frankreich bis nach Pellworm nahm Iko eine CD mit den 14 unterwegs entstandenen Songs auf. Das Buch mit dem Titel „Die Reise in einem Cocktailshaker“ folgte beim Mohland Verlag 2009 und ist bis heute als Ebook erhältlich. „Wir fühlten uns in unserem kleinen Boot auf den Weiten des Nordatlantiks oft durchgeschüttelt wie in einem Cocktailshaker“, aus diesem Satz Iko Andraes entstand der Titel des Reiseberichts. Seine Tagebuchberichte werden ergänzt durch Einträge seiner Frau. Iko Andrae wird auf der Bühne begleitet von Olaf Liebert (Bass), Michael Jungblut (Gitarre) und Andreas Bahlmann (Schlagzeug).