Brake Zirkus ist Kunst. Und Zirkus ist Verwandlung. Alfred Scholl beherrscht dieses Rollenspiel perfekt. Der 18-Jährige ist Artist in einem der namhaftesten Zirkusse der Welt, dem Circus Busch aus Berlin. Unter der Zirkuskuppel und in der Manege kann er sein Können voll ausleben, das ihm in die Wiege gelegt worden ist.

Artist zu sein hat Alfred Scholl in den Genen. Talent allein reicht nicht aus. Das gewisse Etwas hat der gebürtige Bremerhavener nämlich nicht in einer Artistenschule gelernt. Er hat es sich selbst beigebracht, so wie René Scholl (29), mit dem er zusammen Trampolin springt.

In der Manege Gastspiel: Die erste Vorstellung findet an diesem Donnerstag, 7. Juni, ab 17 Uhr statt. Am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, sind die Artisten ab 16 sowie ab 19.30 Uhr im Zelt zu bewundern, das auf der Wiese an der Weserstraße/Ecke Am Stadion in Brake steht. Am Sonntag, 10. Juni, öffnet sich der Vorhang um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wem es gefallen hat, kann einen Betrag seiner Wahl zahlen.

Nahezu alles, was der 18-Jährige anpackt, gelingt. Mit einer lässigen Leichtigkeit schwingt er beispielsweise die Keulen und Reifen, lässt sie hinter seinem Rücken und über dem Kopf wirbeln, so als gebe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Es ist eine Augenweide, ihm bei seiner Vorführung zuzuschauen. „Er geht auch in die Zirkuskuppel ans Trapez, wenn es sein muss“, schwärmt Zirkusdirektor Hardy Scholl.

Die Scholls sind keine Unbekannten. Sie sind in der siebten Generation in der Welt der Akrobatik zu Hause und haben sich längst einen Namen gemacht. Ganz groß sind die Brüder Scholl jüngst bei der Sendung „Supertalent“ herausgekommen. Sie schlossen das Finale 2016 mit dem dritten Platz ab. Ein absoluter Hingucker und das wohl schwierigste Element dabei: der vierfache Salto. Dieses Kunststück wird Alfred Scholl auch beim Gastspiel in Brake zeigen.

Adrenalin und Nervenkitzel: „Der Name Busch steht für Zirkus“, sagt Hardy Scholl. Der lizenzierte Nachfolger zeige ein spektakuläres Zirkusprogramm mit Ponydressuren, Akrobatik und moderner Clownerie. „Paul Michael Busch, Urenkel des Gründers der Busch-Dynastie, wollte den Namen erneut mit Leben füllen“, sagt der Zirkusdirektor. Man halte nun die Tradition aufrecht. Und das auch fundiert: Sein Vater Alfred Scholl, der Zirkuskönig, habe sich bei Carl Althoff seine Sporen verdienet.

Es sind nicht nur die Akrobaten, die gern Zirkusluft einatmen. „Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt“, erzählt Harald Kuchenbecker. Der 66-Jährige, in Essen/Ruhr geboren, hatte schon immer ein Faible für diese schillernde, bunte, außergewöhnliche Atmosphäre. Als Rentner kümmert er sich nun um alles, was in der Akrobatenwelt sonst noch so anfällt, und sei es als Pressewart. „Wir wollen den Zirkus wieder attraktiver und bekannter machen“, erzählt er. „Wir wollen auch jüngere Menschen vom Laptop holen. Sie sollen etwas erleben.“

Circus Busch: Das ist ein großer Name in einem veränderten Gewand. Die Faszination ist zwar geblieben. Aber die Welt des Zirkus ist heute eine andere. „Der Zirkus muss alles selber machen, sogar Reklame laufen“, erzählt Harald Kuchenbecker. Alle müssten mit anpacken, auch die sieben Artisten. Und so schieben sie vereint das Trampolin passend fürs Foto vor das imponierende, rot-weiße Zelt, das einladend auf der Wiese an der Weserstraße/Ecke Am Stadion steht.

Der Name Busch thront weit sichtbar auf dem Zeltdach. Vier deutsche Flaggen wehen im Wind. Das Zelt sei bewusst klein, die Nähe zum Publikum sei wichtig, untertreibt Harald Kuchenbecker etwas. Denn von klein kann keine Rede sein, verfügt die Spielstätte doch über 600 Plätze. „Eine der modernsten Anlagen“, so der 66-Jährige.

In der Manege gibt es nur eine Tierdressur mit Ponys. Ansonsten haben Artisten und Clowns das Kommando – und Alfred Scholl. „Den vierfachen Salto mache ich wieder“, verspricht das 18-jährige Supertalent, das seit einer Woche wieder trainiert. Es ist diese jugendliche Leichtigkeit, die ansteckt, unter dem Zirkusmotto „Schwerelos durch Raum und Zeit“.

