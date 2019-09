Brake /Amsterdam „Sie ist als 14-Jährige losgesegelt und hat allein die Welt umrundet. Jetzt kommt sie nach Brake, und alle können sicher sein, dass sie eine Menge zu erzählen hat.“ Eleonore Gollenstede, Buchhändlerin aus Leidenschaft, hat gemeinsam mit dem Braker Ruder- und Segelverein (BRSV) einen ganz besonderen Coup gelandet. Passend zum 100. Geburtstag des BRSV kommt ein Weltstar, der auf allen Meeren der Welt zu Hause ist, an die Weser nach Brake.

Laura Dekker wird am Sonnabend, 19. Oktober, in der Agora des Gymnasiums zu Gast sein und ab 19 Uhr eine einzigartige Multimediaschau präsentieren. „Laura Decker ist Jahrgang 1995. Sie hat eine deutsche Mutter und einen niederländischen Vater; sie ist inzwischen verheiratet. Ich freue mich riesig, dass wir sie engagieren konnten“, sagt Eleonore Gollenstede im NWZ-Gespräch. Der Kartenvorverkauf zu der Veranstaltung – Einlass ist übrigens 18 Uhr, es gibt keine nummerierten Plätze – läuft. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro in der Buchhandlung Gollenstede sowie bei Nordwestticket.

Im Anschluss an die Präsentation ist eine Signierstunde eingeplant. „Ein Mädchen, ein Traum“ ist der Titel des Buchs von Laura Dekker, das im Delius Klasing Verlag erschienen ist ,

Laura Dekker hat während einer Weltreise ihrer Eltern Dick Dekker und Barbara Müller im neuseeländischen Whangarei das Licht der Welt erblickt. Wegen ihres Vaters besitzt sie die niederländische, wegen ihrer Mutter die deutsche und wegen des Geburtsortes die neuseeländische Staatsangehörigkeit.

Ihre Segel-Karriere startete Laura Dekker auf einem Boot der Optimist-Klasse, später folgte eine Mirror Jolle. Nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 2002 lebte sie mit ihrem Vater, einem segelbegeisterten Bootsbauer, zunächst im niederländischen Wijk bij Duurstede.

Mit ihrem früheren Segelboot vom Typ Hurley 700 mit dem Namen „Guppy“, unternahm sie Einhandtörns – so unter anderem im Mai 2009 im Alter von nur 13 Jahren von Maurik, Niederlande, nach Lowestoft, Vereinigtes Königreich, und zurück.

Am 21. August 2010 startet Laura Dekker ihre Weltumseglung allein von Gibraltar aus. Ihre Ankunft erfolgte am 21. Januar 2012 gegen 15 Uhr Ortszeit in der Simpson Bay auf der niederländischen Karibikinsel St. Maarten. „Die letzte Strecke führte direkt von Kapstadt 5600 Seemeilen – also 10 400 Kilometer, unglaublich“, betont Eleonore Gollenstede.