Auftritt: Bootsmannkaffee überrascht Heimbewohner

Brake Was zunächst wie ein kleiner Haufen Seeleute aussah, der die Braker Pflegeheime enterte, entpuppte sich bei näherem Hinsehen und vor allem -hören als eine Abordnung des Shantychores „Bootsmannkaffee.“

„Wenn wir in diesen verrückten Zeiten schon nicht in voller Stärke auftreten dürfen, wollen wir wenigstens die Gelegenheit nutzen als Trio ein wenig Freude ins Haus zu bringen“, das war die Idee des Braker Vereins. Wobei das „ins Haus zu bringen“ natürlich nicht ganz wörtlich zu nehmen ist, denn ein Betreten der Heime war auf Grund der Corona-Vorschriften nicht zulässig, so dass man sich damit begnügen musste im Freien aufzutreten.

Und so gaben die Musiker alles; der Chorleiter Thomas Wichert, der musikalische Leiter Patrick Ahlers und das „Shanty-Urgestein“ Jürgen Schenk boten jeweils 30 Minuten lang maritime Unterhaltung vom Feinsten.

Als gebürtiger Hamburger mit seinem unverwechselbaren Missingsch-Slang fiel es Jürgen Schenk leicht, das Flair der Elbmetropole, an den Mann und die Frau zu bringen. Thomas Wichert überzeugte wieder mal als Solist, virtuos begleitet durch Patrick Ahlers am Akkordeon.

„Zunächst ist es etwas gewöhnungsbedürftig ohne Publikum gegen Wände anzusingen, aber wenn einem bewusst wird, dass hinter jedem Fenster ein alter Mensch sitzt, der schon seit Wochen keinen Besuch empfangen darf, wird einem klar, welches Privileg es ist, diesen Menschen eine kleine Freude machen zu dürfen“, sagte Thomas Wichert, und traf mit ihrer Aussage ins Schwarze. Begeisterte Bewohner schunkelten an den offenen Fenstern, und sangen die bekannten Seemannsweisen mit sichtlicher Freude mit.

Aber auch die schönste Überraschung ist einmal zu Ende und so verabschiedete sich das Trio mit dem Versprechen: „Wir kommen wieder - und dann in voller Besetzung.“

Gemeinsam wurde das Fazit gezogen, dass dieser „Flashmob“ sowohl den Heimbewohnern als auch den Pflegekräften, so sie denn Zeit und Muße hatten, den Klängen zuzuhören und den drei Musikern gleichermaßen Freude bereitet hat – so soll es sein, in diesen schwierigen Zeiten.