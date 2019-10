Brake Erneut wurde die Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Zwiesel im Bayerischen Wald und Brake durch einen mehrtägigen Besuch mit Leben gefüllt.

35 Mitglieder des Freundeskreises Brake kamen nach rund 12-stündiger Busfahrt am Binnenhafen bei der Neptun-Fischvermarktung an. Hier wurden sie vom 2. Vorsitzenden Frank König sowie vom Ehrenvorsitzenden Manfred Brau des hiesigen Freundeskreises Zwiesel herzlich begrüßt und zünftig mit Fischbrötchen und passenden Getränken versorgt.

Der nächste Tag war für einen Besuch in Oldenburg reserviert, dort standen zwei Stadtführerinnen bereit. Gemeinsam wurden die Lambertikirche mit ihrem besonderen Rund im Kircheninnern, das weitläufige Schloss und der Schlossgarten besichtigt. Die Rücktour führte über das Huntesperrwerk in Elsfleth, einem technischen Bauwerk dass es so nur in Küstennähe gibt.

Ein weiterer Tag war der Stadt Brake und dem Harriersand vorbehalten. Unter fachkundiger Führung gab es einen Überblick im Schifffahrtsmuseum mit den beiden Häusern. Aus Zeitgründen reichte es lediglich für einen Überblick und als Anreiz zu einem längeren Besuch ohne Zeitdruck.

Am gleichen Tag ging es auf die „Guntsiet“, nach einer kleinen Hafenrundfahrt mit Erklärungen durch Kapitän Jacobs stand eine Kaffeetafel in der Strandgaststätte auf Harriersand bereit. Bei einem kleinen Spaziergang durch die Wochenendhaussiedlung konnte die Ruhe und die besondere Lage der Insel zur Stadt Brake genossen werden.

Bremerhaven war ein weiteres Ziel des Freundeskreises. Bei herrlichem Sommerwetter wurde zunächst unter fachkundiger Führung die Stadt entlang der Weser mit ihren maritimen Sehenswürdigkeiten bestaunt, ein gerade am Columbusbahnhof liegendes Kreuzfahrtschiff sowie die ausgedehnten Hafenanlagen für Container und den Autoumschlag waren interessante Stationen.

Und natürlich konnte der Stadtführer die Tour nicht beenden ohne an der „letzten Kneipe vor New York“ vorbeizufahren. Sie war bereits häufig Kulisse für Film- und Fernsehbeiträge und dürfte bei einem erneuten Besuch ein interessantes neues Ziel sein.

Nach der Mittagspause im Schaufenster Fischereihafen konnten die Gäste auf eigene Faust die Havenwelten erkunden. Interessant war dabei besonders, dass der erste Bergungsversuch für die „Seute Deern“ stattfand. Zwar ein trauriger Anlass, aber viele Schaulustige säumten dennoch den Liegeplatz des teils versunkenen Seglers.

Abends hieß es dann schon wieder Abschied nehmen. Auf dem Gelände der vereinseigenen Eisstockbahn saßen Gastgeber und Gäste noch einige Stunden zusammen. Auch die neu gepflasterte Eisstockbahn wollten die Gäste gern testen, sie wurde nach einigen Durchgängen für gut befunden. Einen Tag später stand morgens der Bus für die Rückfahrt bereit, etliche Braker waren nochmals zum Abschied erschienen.

Die Vorsitzende des Freundeskreises Brake, Michaela Seblitschka, zeigte sich mit ihrem Vorstand von dem Besuch sehr angetan, das Programm sei abwechslungsreich und interessant gewesen – zusätzlich begünstigt durch das gute Wetter an den Tagen.