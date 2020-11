Bildung: Fünf Tablets zum Lernen

Brake Durch eine Fördersumme des „Vor Ort für Alle“-Soforthilfeprogramms des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) von insgesamt 3975 Euro kann sich die Georg-von-der-Vring-Bibliothek in Brake noch digitaler sowie kindgerechter präsentieren.

Finanzhilfe vom Bund

Diese Finanzhilfe wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien – Programm „Kultur in ländlichen Räumen“ – gefördert und ist speziell für kleinere Bibliotheken angedacht. „Von dem Geld konnten wir neue Sitzmöbel ebenso wie fünf Tablets für die Benutzung vor Ort sowie zwei neue Spielteppiche und ein Spielboot für die Kinderecke anschaffen“, freut sich Gabriele Arndt, Leiterin der Kreisbibliothek. Zudem sollen in der Bibliothek künftig Workshops angeboten werden mit dem Ziel, Schülern verschiedene Apps zum Lernen nahe zu bringen. Geübt werden kann dann direkt an den neuen Tablets.

„Nachdem deutlich wurde, dass immer mehr Familien mit Kindern in die Bibliothek kommen, wurde der Kinderbereich vergrößert und mit den geförderten Teppichen ausgestattet“, erläutert Gabriele Arndt. Das Spielboot sowie die neuen Sitzmöbel konnten jedoch wegen der Corona-Pandemie bisher noch nicht aufgebaut werden.

Auch die Digitalisierung veranlasst die Bibliothek, sich weiter zu entwickeln. Die „Onleihe“ ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Die Anmeldung erfolgt mit Hilfe des Benutzerausweises der Bibliothek. Die nächste Förderung „Wissenswandel“ stünde derweil schon in Aussicht, so die stellvertretende Leiterin Anne Humboldt. Hierbei gehe es vorrangig um den digitalen Ausbau der Bibliothek. „Dieses ist vor allem in Zeiten von Corona eine echte Chance für die Kreisbibliothek“, ist Anne Humboldt überzeugt.

Neue Leitung

Gabriele Arndt, langjährige Leiterin der Georg-von-der-Vring-Bibliothek, wird sich zum Ende des Jahres in den Ruhestand verabschieden. Anne Humboldt wird die Leitung ab dem 1. Januar 2021 übernehmen.• Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat sich die Kreisbibliothek eine besondere Adventskalenderaktion einfallen lassen. Hierfür werden noch Teilnehmer gesucht, die Zeit und Lust haben, anderen eine Freude zu machen. Insgesamt verpacken 24 Teilnehmer jeweils 24 Päckchen. Diese werden dann in der Bibliothek abgegeben. Für nähere Informationen steht die Kreisbibliothek unter der Telefonnummer 04401/922157 oder per E-Mail an bibliothek-brake@lkbra.de zur Verfügung.• Für den Publikumsverkehr bleibt die Kreisbibliothek im Monat November bedingt durch die aktuelle Corona-Verordnung geschlossen.