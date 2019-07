Brake Über die entdeckten Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg, vor allem über die gesunkenen U-Boote, schweigt Martin Löffler. Deren Positionen würden nicht veröffentlicht. Wracktaucher und Plünderer sollten nicht darauf aufmerksam gemacht werden, meint der 1. Nautische Offizier der „Atair“. Man arbeite mit archäologischen Instituten zusammen.

Einen Schiffsnamen nennt Martin Löffler dann doch: „Wir haben den Viermaster H. Bischoff gefunden“, erzählt er. Das Segelschiff war am 29. Oktober 1900 bei einem heftigen Sturm auf dem „Großen Vogelsand“ vor Cuxhaven gestrandet und dann gesunken. „Die meisten Wracks finden wir durch Hinweise von Fischern“, merkt er an. Etwa dann, wenn sich zuvor Netze am Grund verfangen hätten.

Die „Atair“ liegt nun seit vier Monaten im Braker Binnenhafen. An den Anblick des Schiffes hat man sich mittlerweile gewöhnt. Nun kann es auch besichtigt werden. Denn „Open Ship“ heißt es an diesem Samstag, 3. August, von 12 bis 19 Uhr zum Braker Binnenhafenfest. Im Rahmen der Veranstaltung, die vom 2. bis zum 4. August dauert, können Interessierte das Vermessungs-, Wrack- und Forschungsschiff „Atair“ besichtigen. Das rund 51 Meter lange Schiff mit 16 Besatzungsmitgliedern wird vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie neben der Vermessung und Wracksuche in Nord- und Ostsee unter anderem auch für Prüfungen zur weiteren Verbesserung der Schiffssicherheit eingesetzt. Geprüft würden etwa nautische und technische Kommunikationssysteme. Ob sich neue Radaranlagen für die Berufsschifffahrt eigneten, würde beispielsweise bei Fahrten in der Ostsee geprüft, so Martin Löffler.

Die „Atair“ war 1987 auf der Krögerwerft in Rendsburg gebaut worden. Das Schiff bietet Platz für zusätzlich sieben wissenschaftliche und technische Beschäftigte. Die „Atair“ ist mit einer Druckkammer für eine fachgerechte Behandlung verunfallter Taucher ausgestattet. „Die Funktion der Dekompressionskammer erklären wir auch am Samstag“, so Martin Löffler.

Ein Besuch an Bord ist lohnenswert. Denn das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das die insgesamt fünf Forschungsschiffe selbst bereedert, informiert am Samstag umfassend über die Arbeit. So laufen Schiffe des Bundesamtes beispielsweise aus, um die Wasserqualität zu messen oder Proben vom Meeresgrund zu nehmen. Bei der Havarie des Containerschiffes „MSC Zoe“ am 2. Januar 2019 waren rund 350 Container über Bord gegangen. Die „Atair“ half ebenfalls bei der Suche nach den vermissten Containern. Auch bei Schiffsuntergängen werde man gerufen. „Wir sind die Spezialisten“, sagt Martin Löffler.

Die Anforderungen an die Besatzung sind hoch. Ein Kapitän mit großem Patent muss zusätzlich Vermessungsingenieur sein, um das Forschungsschiff befehligen zu können. Weil auch Taucher betreut werden, muss man über die Signalmann-Ausbildung verfügen. Er sorgt für die Sicherheit beim Tauchen. Schiffsmechaniker bildet das Bundesamt selbst aus, weil der Arbeitsmarkt leer gefegt ist. Zurzeit sind acht Schiffsmechaniker in der Ausbildung.

Die „Atair“ liegt noch in Brake. Sie soll aber bald zur Fassmer-Werft nach Berne verholt werden. Dort wird an der neuen „Atair“ gearbeitet, die am 30. September 2020 bei Fassmer getauft werden soll. Als erstes seegängiges Spezialschiff ist die neue „Atair“ mit einen diesel-gaselektrischen Antrieb ausgerüstet. Die beiden Motoren können mit emissionsarmen Flüssigerdgas, aber auch mit emissionsarmen Dieselkraftstoff betrieben werden. Martin Löffler geht mit an Bord. Gedanken an das alte Schiff würden aber immer bleiben, sagt er.

Video

Weitere Bilder sehen Sie unter www.nwzonline.de/fotos-wesermarsch Ein Video sehen sie unter www.nwzonline.de/videos