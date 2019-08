Brake Schiffe, Fisch, Musik, Flohmarkt und Spaß für Kinder – auch in diesem Jahr bietet das Braker Binnenhafenfest bis zum Sonntag wieder Spannendes für fast jeden Geschmack. Besonders viel war bereits am Samstag rund ums Hafenbecken los, in dem sich 26 Kutterpull-Teams ordentlich in die Riemen legten. Für die Kutterpull-Rennen wurde in den Kuttern „Brommy“ und „Fregatte“ Platz genommen. Eine entscheidende Rolle spielte bei den Rennen zweier Bootsbesatzungen nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Wende. Möglichst geschickt, um schnell wieder in Fahrt zu kommen, musste nach 205 Metern die jeweilige Boje in der Mitte des Binnenhafenbeckens umkurvt werden. Wenn der Steuermann den Ballon an der Zielleine berührte, wurde die Zeit gestoppt.

Es gab aber noch weit mehr zu sehen: Fragen rund um das Forschungs-, Vermessungs- und Wracksuchschiff „Atair“ wurden bei Open Ship an Bord beantwortet. Mit frisch gefangenem Kaisergranat lockten die niederländischen Besatzungsmitglieder an ihre „Butendiek“. Am Sonntag steht unter anderen noch ein Entenrennen (11 Uhr) auf dem Programm. Dazu steht noch ein Shantychor-Festival an. Es gibt einen Flohmarkt und die Geschäfte in der Innenstadt haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet.