Brake Das Ziel ist klar umrissen: Dem Bürger eine Orientierungshilfe geben, wer in Brake in der Kulturarbeit tätig ist und wann welche Veranstaltung im Kalender steht. Und weil auch die Stadtverwaltung mit der Zeit geht, gibt es das ganze Angebot natürlich digital: Unter der Internetadresse www.brakerkultur.de soll sich der Kulturinteressierte aus der Wesermarsch-Kreisstadt, aber auch aus umliegenden Kommunen schnell einen Überblick verschaffen können, was wann wo in Brake los ist.

Der Begriff Kultur ist dabei bewusst breit gefasst: So ist der Radwandertag des Hammelwarder TV an diesem Donnerstag ebenso zu finden wie die „Faire (Fähr-)Kreuzfahrt“ am 8. Juni von Golzwarden bis zur Wesermündung und zurück oder das Konzert Shanty goes Rock in der Reihe Musiksommer Wesermarsch am 29. Juni beim Vereinsheim Kabelgatt.

Entstanden ist die Idee im Kulturnetzwerk im vergangenen Herbst. Jeder Mitgliedsverein kann sich auf der Internetseite kurz porträtieren und für das Kernstück der Seite seine Veranstaltungen für den Kalender melden. Mitglieder des Kulturnetzwerkes sind 15 Vereine – von der Arp Schnitger Gesellschaft bis zu Total verpLANt. Denn: „Brake hat einiges zu bieten“, meint Fachbereichsleiter Uwe Schubert. Und die Kulturarbeit sei schließlich Teil der Vision Brake 2030.

„Allerdings sind wir davon abhängig, dass die Veranstalter uns ihre Veranstaltungen schicken“, räumt Hanna Nitschke ein, dass der Kalender keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung pflegt das jüngste Angebot. Auch sei das Netzwerk keine geschlossene Veranstaltung, ergänzt Schubert. „Weitere Interessierte können sich jederzeit bei uns melden.“ Die Stadt wolle die Arbeit der Vereine mit den Internetseiten ergänzen, so Schubert. Die überwiegende Arbeit dort werde schließlich ehrenamtlich geleistet. „Und dieses tolle Engagement wollen wir unterstützen.“

Auch ist der Kalender noch nicht ganz fertig. Noch sind die Einträge nicht mit weiteren Informationen hinterlegt, noch fehlen auch die Anfangszeiten. Ergänzt werden soll er auch noch um Eintrittspreise, damit sich mögliche Interessenten vor dem Weg zum Veranstaltungsort über die Kosten informieren können.

Und man wolle, so Uwe Schubert, Erfahrungen sammeln und hoffe auf entsprechende Resonanz und Anregungen.