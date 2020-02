Brake Schon als Kind hat Karl-Heinz Benecke Radtouren geplant. Seit seinem siebten Lebensjahr hat der heute 78-Jährige seine Räder stets selbstgebaut. Das ist nun schon eine geraume Weile her. Fahrräder baut Karl-Heinz Benecke inzwischen nicht mehr selbst zusammen – aber Touren organisiert der Braker noch immer.

Die Radtouren des Brake-Vereins für 2020 haben jetzt Karl-Heinz Benecke und seine Frau Gesa (72) sowie Rolf Schröder (72) vorgestellt. In der 15. Saison seit 2006 hat das Trio nun insgesamt 17 Tagestouren im Raum Ems-Weser-Elbe ausgearbeitet. Sieben der 17 Touren hat diesmal Rolf Schröder geplant, der dem Team seit 2016 angehört.

Der Startschuss der diesjährigen Touren fällt am Donnerstag, 16. April, an der Braker Kaje. Los geht es um 9 Uhr auf eine abwechslungsreiche Tour mit Mittagessen und Café-Besuch. „Es ist eine Überraschungstour“, sagt Rolf Schröder. Eine Besichtigung sei während der Tour auch noch vorgesehen, mehr verrate er nicht.

Bis zum Saisonabschluss am 8. Oktober – wieder um 9 Uhr ab Kaje mit Mittagessen, Kaffeetrinken, Besichtigung und Rückblick – werden Touren ins Oldenburger Land, zur Obstblüte über Hamburg ins Alte Land, zur Rhododendronblüte ins Ammerland, rund um Rastede sowie durch Moorriem und am Jadebusen entlang angeboten. Unterwegs ist man auch in Ostfriesland, rund um Bad Bederkesa und Delmenhorst.

Weil in diesem Jahr zur Sail 2020 nach Bremerhaven eingeladen wird, wird auch die Radtourengruppe des Brake-Vereins der Seehafenstadt einen Besuch abstatten. Mit der „Oceana“ fährt die Gruppe am Donnerstag, 20. August, zur Sail – Abfahrt ist um 10.30 Uhr ab Braker Kaje – und später dann mit der Weserfähre über Nordenham auf dem Weserradweg zurück nach Brake.

Weitere Touren werden im Emsland und in Bremen unternommen. Neu im Programm ist eine Radtour in Ostfriesland. Alle ausgearbeiteten Touren sind in der Regel rund 50 Kilometer lang. Seit 2006 haben insgesamt 3324 Radfahrer an den 217 Touren teilgenommen.

Der „Radtourenflyer 2020“ liegt bei der Touristik-Info an der Kaje 9 in Brake aus. Für die Tagestouren können sich Interessierte unter Telefon 04401/19433 sowie E-Mail info@brake-touristinfo.de anmelden. Die Tourist-Info ist zurzeit nicht besetzt. Geöffnet ist erst wieder ab Montag, 24. Februar.